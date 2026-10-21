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Donald Trump o laudă pe Marine Le Pen înaintea alegerilor din 2027: „A fost tratată prost. E vocea conservatoare”. Liderul SUA cere Franței închiderea urgentă a frontierelor: „Migranții au cucerit țara”

Donald Trump o laudă pe Marine Le Pen înaintea alegerilor din 2027:
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Donald Trump a numit-o pe Marine Le Pen „vocea conservatoare” a Franței și sugerează că lidera extremei drepte ar fi fost tratată nedrept de justiția franceză. Declarațiile vin înaintea alegerilor prezidențiale din 2027, pe fondul violențelor și tensiunilor privind imigrația.

Președintele Donald Trump a intervenit în dezbaterea politică din Franța, exprimându-și aprecierea față de Marine Le Pen, una dintre cele mai importante figuri ale dreptei naționaliste franceze. Liderul de la Casa Albă a descris-o drept „vocea conservatoare” a țării, dar a evitat să îi ofere explicit sprijinul pentru alegerile prezidențiale din 2027, scrie Barrons.

Declarațiile au fost făcute marți, în Biroul Oval, în contextul violențelor și jafurilor care au afectat Franța în ultimele zile. Trump a folosit aceste evenimente pentru a critica politicile europene privind imigrația și pentru a-și susține propriul discurs politic înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

Întrebat dacă o susține pe Marine Le Pen, președintele american a evitat un răspuns direct, dar a pus sub semnul întrebării modul în care aceasta a fost tratată de justiția franceză.

„Nu o cunosc, nu am întâlnit-o, dar cred că a fost tratată prost. Acest lucru mă face să mă gândesc la o instrumentalizare”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Trump pune sub semnul întrebării problemele judiciare ale Marinei Le Pen

Marine Le Pen a fost condamnată în martie 2025 la cinci ani de ineligibilitate într-un dosar privind deturnarea de fonduri publice. Ulterior, pedeapsa i-a fost redusă la 15 luni, considerate deja executate, ceea ce îi permite să participe la scrutinul prezidențial din 2027.

Lidera naționalistă se află într-o poziție importantă în sondajele electorale, iar Donald Trump consideră că violențele recente din Franța i-ar putea consolida influența politică.

„Mi se pare, știți, că era în frunte. Dar după asta (violențele), ea este clar… ea este vocea conservatoare”, a afirmat Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Liderul SUA nu a anunțat însă că intenționează să se implice în campania electorală franceză sau să susțină oficial candidatura Marinei Le Pen.

„Migranții au cucerit Franța”. Trump cere închiderea urgentă a frontierelor

În ultimele zile, liderul de la Casa Albă și-a intensificat criticile la adresa imigrației, asociind revoltele și jafurile din Franța cu prezența migranților.

La un miting electoral organizat luni în Kansas, Trump a consacrat o parte importantă a discursului său situației din Franța, prezentând-o drept un exemplu al consecințelor pe care le atribuie politicilor permisive privind imigrația.

Franța este „luată cu asalt, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști”, a susținut Donald Trump.

Anterior, președintele american publicase un mesaj pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care le cerea autorităților franceze să adopte măsuri imediate pentru controlul frontierelor.

„Migranții au cucerit Franța. Trebuie să ÎNCHIDĂ FRONTIERELE, ȘI REPEDE”, a scris Trump.

În Statele Unite, discursul privind imigrația ocupă un loc central în strategia republicanilor înaintea alegerilor legislative din noiembrie, desfășurate într-un climat economic dificil, marcat de inflație ridicată și de nemulțumiri legate de costul vieții.

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