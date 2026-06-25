Donald Tusk: „Miracolul reconstrucției se întâmplă atunci când oamenii și-l doresc cu adevărat”. Mesaj pentru Ucraina la conferința de la Gdansk

Europa și Ucraina își asumă împreună refacerea orașelor distruse de război, dar și o reconstrucție a încrederii și a memoriei istorice, a transmis premierul Poloniei, Donald Tusk, la deschiderea Conferinței de Redresare a Ucrainei 2026 de la Gdansk, potrivit Ukrinform.

Donald Tusk: „Miracolul reconstrucției se întâmplă atunci când oamenii și-l doresc cu adevărat”

La inaugurarea Conferinței de Redresare a Ucrainei 2026, Donald Tusk a transmis recunoștință pentru prezența numeroșilor politicieni, oficiali și lideri de business adunați la Gdansk.

El și-a exprimat recunoștința pentru faptul că mii de politicieni, oficiali guvernamentali și lideri de afaceri au venit la Gdansk pentru a petrece două zile pregătind un proiect major de reconstrucție postbelică pentru Ucraina.

Tusk a menționat că a propus Gdansk ca loc de desfășurare a conferinței datorită semnificației simbolice profunde a orașului.

Prim-ministrul polonez a reamintit că centrul istoric al orașului Gdansk a fost aproape complet distrus în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a subliniat că „miracolul reconstrucției se întâmplă atunci când oamenii și-l doresc cu adevărat, când sunt capabili să obțină pacea și când sunt hotărâți să facă bine”.

Lecția Europei după război

Premierul polonez a subliniat că reconstrucția Gdanskului a devenit un exemplu european.

„Ucraina se confruntă cu o sarcină la fel de imensă. Toți cei de aici, în Ucraina și în întreaga Europă, credem că Ucraina va respinge agresiunea rusească și că planurile noastre de reconstrucție a Ucrainei nu sunt un miraj. Când spunem că vom reconstrui împreună orașele distruse ale Ucrainei după război, o spunem pentru că credem că acest lucru se va întâmpla după război și se va întâmpla datorită solidarității noastre”, a spus Tusk.

Reconstrucția înseamnă mai mult decât infrastructură

Tusk a insistat că refacerea Ucrainei nu se rezumă la clădiri și rețele tehnice.

„Reconstrucția înseamnă și ceea ce este în noi. Ucraina, pe bună dreptate, dorește să facă parte dintr-o Europă unită. Înțelegerea propriei istorii și posedarea unei abilități și dorințe autentice de reconciliere au fost întotdeauna premise pentru unitate”, a remarcat Tusk.

Liderul polonez a făcut trimitere la originile conflictelor europene și la procesul de reconciliere postbelică.

El a subliniat că al Doilea Război Mondial a început la Gdańsk și părea destinat să divizeze națiunile pentru totdeauna. Cu toate acestea, după război, germanii, francezii, polonezii și alte popoare au reușit să se reconcilieze și să construiască împreună un viitor comun.

„Trebuie să vorbim sincer despre trecut, astfel încât viitorul să arate complet diferit. Să ne amintim de acest lucru: conaționalii mei din Polonia, a dumneavoastră, Iulia din Ucraina și toți ceilalți din Europa – putem construi viitorul doar pe adevăr și respect reciproc.”

Evoluțiile politice din cadrul Conferinței de Reconstrucție a Ucrainei

Conferința de Redresare a Ucrainei 2026 a început pe 25 iunie la Gdańsk, Polonia, potrivit Ukrinform.

Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va transfera Ucrainei prima tranșă de asistență macrofinanciară dintr-un program de sprijin pentru 2026-2027.