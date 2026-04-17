SUA s-au oferit să cumpere uraniul îmbogățit al Iranului destinat programului nuclear. Ce sumă a fost pusă pe masă

Statele Unite și Iranul negociază un plan de pace pentru a pune capăt războiului, iar un element central în discuția dintre cele două state este oferirea de către Statele Unite a 20 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate de către SUA în schimbul renunțării la stocul de uraniu îmbogățit, scrie Axios.

Discuțiile din această săptămână pentru încheierea unui acord de pace au înregistrat progrese semnificative, deși există mai multe probleme care urmează să fie rezolvate.

O a doua rundă de negocieri ar putea avea loc duminică în Islamabad

Donald Trump a anunțat joi că negociatorii americani și cei iranieni se vor întâlni cel mai probabil în acest weekend pentru o a doua rundă de discuții, în încercarea de a pune sigiliul pe un acord de pace. Discuțiile de pace sunt așteptate să aibă loc tot la Islamabad, potrivit unei surse familiarizate cu efortul de mediere.

Pentru SUA, principalul obiectiv este acela de a se asigura că Iranul nu poate accesa stocul de aproape 2.000 de kg de uraniu îmbogățit îngropat în instalațiile sale nucleare subterane, în special cele 450 de kg de uraniu de o puritate de 60%.

Facilitatea nucleară de la Natanz, Iran

Pentru că iranienii au nevoie de bani, părțile negociază ce se va întâmpla cu acest stoc și ce parte din activele Iranului ar putea fi deblocate. Potrivit a două surse, SUA erau pregătite într-o etapă anterioară a negocierilor să elibereze 6 miliarde de dolari pentru Iran, pentru a achiziționa alimente, medicamente și alte provizii umanitare, dar iranienii au cerut 27 de miliarde de dolari.

Cea mai recentă cifră discutată de SUA și Iran este de 20 de miliarde de dolari, au declarat sursele pentru Axios. Conform propunerii de compromis aflate în discuție acum, o parte din uraniul puternic îmbogățit ar urma să fie transportat către o țară terță, nu neapărat SUA, iar o parte ar urma să fie amestecat în Iran sub monitorizare internațională.

Recomandările autorului:

Cele mai noi

Trimite acest link pe