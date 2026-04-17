Prima pagină » Știri externe » Iranul anunță redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Orice navă comercială poate circula liber până la expirarea armistițiului

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat vineri, printr-un mesaj postat pe X, deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru toate navele comerciale pe durata rămasă a armistițiului. Această decizie a fost prezentată de oficialii de la Teheran ca rezultat direct al încetării focului dintre Israel și Liban, care a intrat în vigoare noaptea trecută.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a scris Araghchi pe pagina de X.

Abbas Araghchi a subliniat că măsura este „în conformitate cu armistițiul din Liban”, întrucât Iranul a condiționat anterior redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz de încetarea ostilităților dintre Israel și Hezbollah.

Strâmtoarea Ormuz a fost blocată după ce Statele Unite și Israel au lansat operațiunea militară împotriva Iranului pe 28 februarie, ceea ce a afectat grav piețele globale de energie. În ciuda armistițiului temporar stabilit de Washington și Teheran pe 8 aprilie, tranzitul prin strâmtoare a rămas în continuare blocat, întrucât Israelul și-a continuat operațiunea militară din Liban împotriva Hezbollah. În teorie, perioada de încetare a focului expiră marți seara, dar unele surse au semnalat posibilitatea de a prelungi cu încă două săptămâni armistițiul pentru a facilita discuțiile de pace.

Strâmtoarea este redeschisă, dar rămâne problema minelor marine

Deși Abbas Araghchi a declarat redeschiderea Strâmtorii Ormuz în mod oficial, apele sunt împânzite de mine marine care au fost amplasate anterior de iranieni. Statele Unite au început deja operațiunile de deminare pentru a asigura siguranța navigației și au cerut în repetate rânduri ajutorul europenilor în acest sens.

Recomandările autorului:

Trump minimalizează războiul cu Iranul și promite un final rapid: „Au trecut doar două luni”. Semnalul misterios de la Casa Albă: Următoarea săptămână

A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”

Noul lider al Ungariei, Péter Magyar, are interdicție să vorbească în numele PPE în Parlamentul European. Care sunt motivele

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Negocieri contracronometru între SUA și Iran pentru a evita prelungirea războiului și o criză energetică mondială. Care sunt perspectivele
16:00
Negocieri contracronometru între SUA și Iran pentru a evita prelungirea războiului și o criză energetică mondială. Care sunt perspectivele
FLASH NEWS A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”
15:09
A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”
CONTROVERSĂ Orbán rupe tăcerea după înfrângerea în alegerile din Ungaria: „O eră politică s-a încheiat”
12:02
Orbán rupe tăcerea după înfrângerea în alegerile din Ungaria: „O eră politică s-a încheiat”
FLASH NEWS Trump minimalizează războiul cu Iranul și promite un final rapid: „Au trecut doar două luni”. Semnalul misterios de la Casa Albă: Următoarea săptămână
11:20
Trump minimalizează războiul cu Iranul și promite un final rapid: „Au trecut doar două luni”. Semnalul misterios de la Casa Albă: Următoarea săptămână
TRAGEDIE Cântărețul D4vd a fost arestat, după ce a fost descoperit trupul unei adolescente de 14 ani în portbagajul mașinii sale, în SUA
11:04
Cântărețul D4vd a fost arestat, după ce a fost descoperit trupul unei adolescente de 14 ani în portbagajul mașinii sale, în SUA
FLASH NEWS Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
10:35
Mișcare strategică pe ruta petrolului. Germania, pregătită să trimită nave militare în Strâmtoarea Ormuz, în anumite condiții
Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
Descoperire arheologică de mare importanță în România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Animalele sălbatice se adaptează la viața urbană în moduri surprinzătoare, dezvăluie oamenii de știință
UTILE Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
16:00
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
ECONOMIE Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
15:56
Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
ECONOMIE România, cea mai mare inflație din UE, cele mai mari scumpiri la alimente și o putere de cumpărare în scădere. Consumul și investițiile s-au prăbușit
15:45
România, cea mai mare inflație din UE, cele mai mari scumpiri la alimente și o putere de cumpărare în scădere. Consumul și investițiile s-au prăbușit
EXCLUSIV TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele numele
15:23
TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele numele
LIFESTYLE Psihologii spun că persoanele care fac curățenie în casă tot timpul simt o îngrijorare constantă și au sentimente de frică
14:35
Psihologii spun că persoanele care fac curățenie în casă tot timpul simt o îngrijorare constantă și au sentimente de frică
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan: „Pentru că nu se va putea oferi multă pâine, se va oferi mult circ”
14:11
Ilie Bolojan: „Pentru că nu se va putea oferi multă pâine, se va oferi mult circ”

Cele mai noi

Trimite acest link pe