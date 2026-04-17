Iranul anunță redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Orice navă comercială poate circula liber până la expirarea armistițiului

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat vineri, printr-un mesaj postat pe X, deschiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru toate navele comerciale pe durata rămasă a armistițiului. Această decizie a fost prezentată de oficialii de la Teheran ca rezultat direct al încetării focului dintre Israel și Liban, care a intrat în vigoare noaptea trecută.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a scris Araghchi pe pagina de X.

Abbas Araghchi a subliniat că măsura este „în conformitate cu armistițiul din Liban”, întrucât Iranul a condiționat anterior redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz de încetarea ostilităților dintre Israel și Hezbollah.

Strâmtoarea Ormuz a fost blocată după ce Statele Unite și Israel au lansat operațiunea militară împotriva Iranului pe 28 februarie, ceea ce a afectat grav piețele globale de energie. În ciuda armistițiului temporar stabilit de Washington și Teheran pe 8 aprilie, tranzitul prin strâmtoare a rămas în continuare blocat, întrucât Israelul și-a continuat operațiunea militară din Liban împotriva Hezbollah. În teorie, perioada de încetare a focului expiră marți seara, dar unele surse au semnalat posibilitatea de a prelungi cu încă două săptămâni armistițiul pentru a facilita discuțiile de pace.

Strâmtoarea este redeschisă, dar rămâne problema minelor marine

Deși Abbas Araghchi a declarat redeschiderea Strâmtorii Ormuz în mod oficial, apele sunt împânzite de mine marine care au fost amplasate anterior de iranieni. Statele Unite au început deja operațiunile de deminare pentru a asigura siguranța navigației și au cerut în repetate rânduri ajutorul europenilor în acest sens.

