Europa, sub presiune. Aliații se grăbesc să elaboreze un plan de rezervă pentru NATO, în cazul în care Trump se retrage. Ce măsuri ar fi nevoiți să ia

Europa se grăbește să elaboreze un plan de rezervă pentru NATO în cazul în care Trump decide să retragă Statele Unite din Aliantă. Potrivit Wall Street Journal, un plan de rezervă menit să asigure capacitatea Europei de a se apăra, folosind structurile militare existente ale NATO, în cazul în care SUA se retrag, câștigă teren, după ce a primit sprijinul Germaniei, un oponent de lungă durată al unei abordări de tip „pe cont propriu”.

Un „NATO european”

Oficialii care lucrează la acest plan, pe care unii le numesc „NATO european”, încearcă să atragă mai mulți europeni în roluri de comandă și control și să completeze resursele militare americane cu propriile resurse.

Planul ar avansa prin discuții informale și în cadrul unor întâlniri la cină și nu are scopul de a rivaliza cu actuala alianță, au afirmat participanții.

WSJ susține că oficialii europeni urmăresc să mențină capacitatea de descurajare împotriva Rusiei, continuitatea operațională și credibilitatea nucleară, chiar dacă Washingtonul își retrage forțele din Europa sau refuză să îi vină în apărare, așa cum a amenințat președintele Trump.

Sursa citată menționează că planurile au fost inițiate, de fapt, anul trecut, însp s-au accelerat după ce Trump a amenințat că va prelua Groenlanda de la Danemarca, țară membră a NATO, și capătă acum o nouă urgență pe fondul impasului creat de refuzul Europei de a susține războiul Statelor Unite împotriva Iranului.

Timp de decenii, Germania s-a opus apelurilor lansate de Franța în favoarea unei suveranități europene sporite în domeniul apărării, preferând să păstreze Statele Unite ca garant suprem al securității europene. Situația se schimbă acum sub conducerea cancelarului german Friedrich Merz, scrie WSJ, din cauza îngrijorărilor legate de fiabilitatea Statelor Unite ca aliat în timpul președinției Trump și după aceasta.

Provocarea este enormă, mai scriu jurnaliștii. Întreaga structură a NATO este construită în jurul conducerii americane la aproape toate nivelurile, de la logistică și informații până la comandamentul militar suprem al alianței.

Europenii încearcă acum să-și asume o parte mai mare din aceste responsabilități, lucru pe care Trump îl solicită de multă vreme. Alianța va fi „condusă într-o mai mare măsură de europeni”, a declarat recent secretarul general al acesteia, Mark Rutte.

În ultimele zile, Trump i-a calificat pe aliații europeni drept „lași” și a numit NATO un „tigru de hârtie”, adăugând, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin: „Putin știe și el asta”.

„Transferul responsabilităților de la Statele Unite către Europa este în curs de desfășurare și va continua… ca parte a strategiei de apărare și securitate națională a Statelor Unite”, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre liderii implicați în aceste planuri.

„Cel mai important lucru este să înțelegem că acest proces are loc și să îl gestionăm într-un mod bine organizat și controlabil, în loc ca [SUA] să se retragă pur și simplu în grabă”, a declarat Stubb într-un interviu.

Stubb este unul dintre puținii lideri europeni care a menținut o relație strânsă cu Trump, iar țara sa dispune de una dintre cele mai puternice forțe armate de pe continent și de cea mai lungă frontieră cu Rusia.

La începutul acestei luni, Trump a amenințat că va părăsi NATO din cauza refuzului aliaților de a-i susține campania împotriva Iranului, afirmând că această decizie era deja „de necontestat”. Orice retragere din alianță ar necesita aprobarea Congresului, dar președintele ar putea totuși să retragă trupe sau resurse din Europa sau să refuze acordarea sprijinului, folosindu-se de autoritatea sa de comandant suprem.

Inclusiv miercuri, președintele SUA a scris pe pagina sa de Truth Social că „NATO nu a fost acolo pentru noi și nu va fi acolo pentru noi în viitor!“.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Donald Trump s-a lepădat de Giorgia Meloni, una dintre marile sale favorite: ”Nu mai este aceeași persoană”

Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”

Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral

Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai ai voie să transporți mobilă pe mașină pe traverse? Ce reguli impune Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un bărbat a creat un mic submarin pentru ca papagalul său poată privi viața de sub apă
