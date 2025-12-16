SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor

Statele Unite au încasat peste 200 de miliarde de dolari în tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de președintele Donald Trump de la începutul anului 2025, a transmis Serviciul Vamal de Protecție a Frontierelor.

Anunțul a fost făcut în contextul în care Curtea Supremă analizează argumentele conform cărora noile tarife sunt ilegale.

Suma de 200 de miliarde de dolari este valabilă doar pentru noile tarife vamale, nu și pentru cele impuse în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă. Tarifele vamale anterioare nu au fost contestate.

La începutul acestui an, Trump a impus unilateral, fără autorizația Congresului, ceea ce el numește tarife reciproce asupra importurilor din majoritatea națiunilor lumii.

De asemenea, el a impus „tarife la fentanil” asupra produselor din Canada, China și Mexic, ca represalii pentru ceea ce a numit a fi eșecul acestor țări de a opri fluxul acestui drog letal în Statele Unite.

„Între 20 ianuarie și 15 decembrie 2025, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în tarife vamale datorită a peste 40 de ordine executive emise de administrația președintelui Donald Trump”, a declarat CBP într-un comunicat. „Această cifră subliniază eficacitatea CBP în promovarea unui comerț sigur, echitabil și conform, consolidând securitatea națională și economică a Americii.”

Guvernul a colectat 30,75 miliarde de dolari în tarife vamale luna noiembrie, o ușoară scădere față de cele 31,15 miliarde de dolari colectate în octombrie.

În contextul în care, Curtea Supremă decide că tarifele vamale impuse de Trump sunt ilegale, e posibil ca ca firmele care au achitat aceste taxe să aibă dreptul la rambursări.

Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federa a confirmat, într-o hotărâre din 7-4 din august, o decizie a Curții de Comerț Internațional care a constatat că Trump nu avea dreptul de a impune tarifele vamale fără acordul Congresului.

„Puterea fundamentală a Congresului de a impune taxe precum tarifele vamale este conferită exclusiv ramurii legislative prin Constituție”, a declarat Curtea Federală în hotărârea sa. „Tarifele vamale sunt o putere fundamentală a Congresului.”

La sfârșitul lunii noiembrie, gigantul de retail Costco s-a alăturat unui grup de alte companii care au dat în judecată administrația Trump pentru a obține o rambursare integrală a tarifelor vamale. Totodată, compania a solicitat unei instanțe să blocheze continuarea colectării taxelor vamale pe tot parcursul desfășurării procesului de la Curtea Supremă.

FOTO: Mediafax

