Prima pagină » Știri externe » După ce dronele au schimbat paradigma războiului, Pentagonul vrea să investească 75 de miliarde de dolari în producția acestora

În contextul în care paradigma războiului se schimbă, iar accentul este pus din ce în ce mai mult pe utilizarea dronelor în războaie, Pentagonul intenționează să aloce aproximativ 75 de miliarde de dolari pentru producția de drone și tehnologii de combatere a acestora, scrie Bloomberg.

Pentagonul a solicitat o sumă record de 75 de miliarde de dolari care urmează să fie alocată exclusiv producției de drone și tehnologiilor de combatere a acestora în cadrul propunerii de buget pentru anul fiscal 2027. Această cerere face parte dintr-un buget masiv de apărare, de aproximativ 1,5 trilioane de dolari, propus de administrația Trump pentru a crea ceea ce Donald Trump a numit „o armată de vis”.

Din totalul de 75 de miliarde, aproximativ 54 de miliarde vor fi destinate achiziției și dezvoltării de drone militare, în timp ce 21 de miliarde de dolari sunt rezervați sistemelor de apărare împotriva dronelor.
Această inițiativă urmărește achiziționarea a sute de mii de drone ieftine și eficiente, fiind inspirată de lecțiile învățate din conflictele recente din Ucraina și Iran, unde dronele au schimbat radical dinamica câmpului de luptă.

Dronele au schimbat paradigma războiului

Această schimbare de paradigmă subliniază faptul că Pentagonul recunoaște că dronele ieftine pot pune în dificultate sisteme de apărare mult mai scumpe.

Dronele au transformat fundamental războiul modern și au jucat un rol de „egalizator” care le-a permis forțelor militare mici să provoace daune disproporționate armatelor convenționale. Pe lângă prețurile infime în comparație cu rachetele convenționale, dronele pot oferi lovituri de mare precizie și atacuri de tip „roi” care pot copleși apărarea inamicului. Mai mult, în cadrul unui război asimetric, dronele permit lovirea unor ținte strategice scumpe folosind resurse minime.

Spre exemplu, pentru a construi o dronă Shahed, precum sunt cele utilizate de Iran, sunt necesari între 20.000 și 50.000 de dolari. În actualul conflict din Orientul Mijlociu, Statele Unite au folosit sistemul Patriot pentru a contracara aceste drone, adică au lansat rachete care costă 3-4 milioane de dolari/unitate pentru a doborî o dronă.

