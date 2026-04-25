Prima pagină » Știri externe » După ce s-a plâns că n-are bani de apărare, SUA îi permit Venezuelei să-i plătească lui Maduro un avocat

Autoritățile din Statele Unite au decis vineri să modifice sancțiunile Venezuelei pentru a permite guvernului de la Caracas să plătească onorariile avocaților lui Nicolas Maduro. Prin acest gest, SUA au reușit să respingă o restricție care amenința să deraieze cazul de trafic de droguri în care este implicat fostul președinte venezuelean, scrie Reuters.

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de trupele speciale americane pe 3 ianuarie și aduși la New York pentru a fi judecați pentru narcoteroorism. În prima înfățișare în fața instanței, cei doi au pledat nevinovați.

Avocatul lui Maduro, Barry Pollack, i-a cerut în februarie judecătorului districtual american Alvin Hellerstein, cu sediul în Manhattan, să respingă cazul, deoarece sancțiunile americane împiedicau guvernul venezuelean să-i plătească onorariile avocaților. Pollack a declarat că interdicția a echivalat cu o încălcare a drepturilor lui Maduro în temeiul Constituției SUA față de avocatul ales de acesta.

Barry Pollack, avocatul lui Nicolas Maduro

Nici Maduro și nici Flores nu și-au permis să angajeze avocați, iar guvernul Venezuelei a fost dispus să le plătească onorariile. Potrivit legislației americane, toți inculpații au drepturi constituționale, indiferent dacă sunt sau nu cetățeni americani.

Judecătorul cazului președintelui venezuelean, Alvin Hellerstein, s-a arătat sceptic cu privire la refuzul guvernului SUA de a permite plățile avocaților și a subliniat că dreptul la apărare este fundamental, până și pentru Maduro.

Alvin K. Hellerstein, judecătorul cazului lui Nicolas Maduro

În urma acordului încheiat între cele două state, avocații lui Maduro au retras moțiunea prin care cereau respingerea acuzațiilor pe motivul lipsei accesului la fonduri.

