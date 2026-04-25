Imagini de groază cu un crocodil uriaș în recepția unui hotel. Unde s-a întâmplat incidentul

Un incident bizar s-a petrecut în primele ore ale dimineții într-un hotel din Zambezi, în apropiere de Cascada Victoria din Zimbabwe, scrie presa locală. Un angajat al hotelului a avut șocul vieții sale în jurul orei 04:45 dimineața, în timp ce încerca să pregătească micul dejun pentru oamenii cazați în hotel.

Un crocodil de Nil, care măsura aproximativ 4 metri lungime, a intrat în hotel și, după ce a explorat zona recepției, reptila a încercat să se urce pe tejgheaua de la bufet pentru a ajunge în bucătărie, cel mai probabil în căutare de hrană.

Imediat ce membrii personalului au observat reptila, au dat alarma. Autoritatea pentru Parcuri și Managementul Faunei Sălbatice din Zimbabwe a sosit prompt la fața locului, unde a imobilizat crocodilul pentru a-l transporta înapoi în mediul său natural.

Experții în fauna sălbatică au explicat că, deși imaginea poate părea alarmantă, nu este complet neașteptată în această regiune. Se știe că crocodilii se deplasează pe uscat din mai multe motive, inclusiv pentru a se încălzi la soare, pentru a-și face cuib sau pentru a manifesta un comportament teritorial. Având în vedere că hotelul este în apropierea habitatului crocodilului, acest fenomen se poate explica cu ușurință.

Conducerea hotelului a spus că animalele se deplasează regulat prin zonă, iar oamenii întâlnesc frecvent hipopotami, elefanți, porci sălbatici și maimuțe în timpul sejururilor lor.

Recomandările autorului:

NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele

Prințul Harry a mers într-o zonă minată din Ucraina, exact cum a făcut mama sa, prințesa Diana, acum 30 de ani în Angola

Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Superwing ZR-300, noua dronă cu decolare verticală a Chinei. Misiunile de securitate urbană, la un alt nivel
11:12
Superwing ZR-300, noua dronă cu decolare verticală a Chinei. Misiunile de securitate urbană, la un alt nivel
ANALIZA de 10 Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
10:00
Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
MILITAR Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
09:00
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
CONTROVERSĂ NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
23:09
NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele
VIDEO Prințul Harry a mers într-o zonă minată din Ucraina, exact cum a făcut mama sa, prințesa Diana, acum 30 de ani în Angola
22:56
Prințul Harry a mers într-o zonă minată din Ucraina, exact cum a făcut mama sa, prințesa Diana, acum 30 de ani în Angola
CONTROVERSĂ Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”
22:00
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Strategii diplomatice franceze la București în preajma intrării României în Primul Război Mondial

Cele mai noi

Trimite acest link pe