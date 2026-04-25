Imagini de groază cu un crocodil uriaș în recepția unui hotel. Unde s-a întâmplat incidentul

Un incident bizar s-a petrecut în primele ore ale dimineții într-un hotel din Zambezi, în apropiere de Cascada Victoria din Zimbabwe, scrie presa locală. Un angajat al hotelului a avut șocul vieții sale în jurul orei 04:45 dimineața, în timp ce încerca să pregătească micul dejun pentru oamenii cazați în hotel.

Un crocodil de Nil, care măsura aproximativ 4 metri lungime, a intrat în hotel și, după ce a explorat zona recepției, reptila a încercat să se urce pe tejgheaua de la bufet pentru a ajunge în bucătărie, cel mai probabil în căutare de hrană.

Imediat ce membrii personalului au observat reptila, au dat alarma. Autoritatea pentru Parcuri și Managementul Faunei Sălbatice din Zimbabwe a sosit prompt la fața locului, unde a imobilizat crocodilul pentru a-l transporta înapoi în mediul său natural.

Experții în fauna sălbatică au explicat că, deși imaginea poate părea alarmantă, nu este complet neașteptată în această regiune. Se știe că crocodilii se deplasează pe uscat din mai multe motive, inclusiv pentru a se încălzi la soare, pentru a-și face cuib sau pentru a manifesta un comportament teritorial. Având în vedere că hotelul este în apropierea habitatului crocodilului, acest fenomen se poate explica cu ușurință.

Conducerea hotelului a spus că animalele se deplasează regulat prin zonă, iar oamenii întâlnesc frecvent hipopotami, elefanți, porci sălbatici și maimuțe în timpul sejururilor lor.

