Prima pagină » Știri externe » După ce spune că moldovenii nu „s-au lăsat cumpărați”, Maia Sandu admite fenomenul „RUȘINOS” de cumpărare a voturilor

Olga Borșcevschi
29 sept. 2025, 13:22, Știri externe
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține luni, la ora 14:00, o conferință de presă după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

UPDATE Maia Sandu nu știe câte voturi „s-au cumpărat”

„În această campanie nu s-au cumpărat atât de multe voturi. Nu putem spune că nu s-au cumpărat de tot, dar nu s-au cumpărat atât de multe”, declară președinta republicii, subliniind că instituțiile statului „și-au făcut treaba mult mai bine decât data trecută”.

UPDATE Aderare la UE cu sau fără Transnistria? Răspunsul Maiei Sandu

„Aderarea este un proces meritocratic. Și Ucraina și Moldova au întrunit toate condițiile să treacă la următoarea etapă. Așteptăm ca instituțiile europene să găsească o soluție.

Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, dacă nu vom avea această posibilitate, există al doilea scenariu, aderarea la UE în doi pași”, răspunde președinta.

UPDATE „Vom avea suficient sprijin”

Deși PAS va avea mai puține mandate în viitorul legislativ, Maia Sandu spune că va avea „suficient sprijin”.

„Vom avea și în viitorul Parlament suficient sprijin pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană. Putem să reușim mai multe, dacă vom trece peste această dezbinare, provocată de Kremlin, în această campanie și înainte. Am văzut cum banii murdari ai Moscovei au folosit ca să discrediteze și protestele”, spune ea.

UPDATE Maia vrea să elimine fenomenul „rușinos” de cumpărare a voturilor

După ce spune că moldovenii nu „s-au lăsat cumpărați”, Maia Sandu admite fenomenul „rușinos” de cumpărare a voturilor și vrea eliminarea „definitivă” a lui.

Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor, asigurându-ne că toți cei care organizat aceste scheme sunt pedepsiți. (…) Avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați, spune ea.

UPDATE Maia Sandu: Nu ne-am lăsat cumpărați

„Fiecare vot a contat. Am demonstrat că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, speriați, intimidați”, spune Maia Sandu, la conferința de presă.

„Am arătat că știm să fim uniți, atunci când viitorul nostru e în primejdie. Trebuie să fim la fel de uniți și în efortul nostru, de zi de zi”.

Știrea inițială.

Datele preliminare publicate de CEC privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova.

Potrivit rezultatelor parțiale, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.

Știre în curs de actualizare.

Foto: Facebook / Maia Sandu

PAS câștigă cu peste 50% alegerile din Moldova. Radu Carp, pentru Gândul: Marea majoritate a celor NEHOTĂRÂȚI au înclinat balanța

„Moldova, ai reușit din nou” / Ursula von der Leyen deschide ușa Europei pentru Chișinău

