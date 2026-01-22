După Cupa Mondială și Olimpiadă, Trump vrea și Expoziția Mondială 2035 în Florida: „Următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”

Donald Trump a anunțat oficial că Statele Unite vor să găzduiască Expoziția Mondială din 2035 în orașul Miami, Florida. Președintele american și-a prezentat această intenție ca fiind un pilon central al viziunii sale economice, „următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”.

Miami, „piatra de hotar în noua Epocă de Aur a Americii”

Noul proiect al lui Donald Trump are scopul de a demonstra forța economică a Statelor Unite, anunță președintele SUA, și de a afirma poziția SUA ca lider global în inovație. Pentru a realiza acest obiectiv, Trump l-a numit direct pe secretarul de stat, Marco Rubio, originar din Miami, să conducă eforturile diplomatice și logistice pentru această candidatură. Rubio va avea misiunea de a coordona parteneriatele internaționale necesare pentru a câștiga votul membrilor Biroului Internațional de Expoziții.

Trump vrea să găzduiască toate evenimentele internaționale majore

Trump a subliniat că această candidatură completează lista evenimentelor internaționale pe care SUA le va găzdui sau le organizează sub conducerea sa, inclusiv Cupa Mondială FIFA 2026, Jocurile Olimpice din 2028 (Los Angeles), precum și summiturile G7 și G20.

Statele Unite nu au mai găzduit o Expoziție Mondială din anul 1984 (New Orleans), Trump dorind să reînvie această tradiție a „Marilor Târguri Mondiale” care au produs simboluri precum Space Needle în Seattle.

Deși Miami este alegerea oficială a administrației, procesul internațional de selecție este riguros. Alte orașe care și-au manifestat interesul pentru 2035 includ Berlin, orașul Busan din Coreea de Sud și capitala administrativă a Egiptului. Decizia finală va fi luată prin vot de către cele peste 180 de state membre ale Biroului Internațional de Expoziții de la Paris.

