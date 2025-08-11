Prima pagină » Știri externe » După două luni în spital, candidatul la președinția Columbiei ÎMPUȘCAT în cap în timpul unui miting la Bogota a murit

11 aug. 2025, 15:41, Știri politice
Senatorul columbian Miguel Uribe Turbay a încetat din viață, din cauza rănilor suferite când a fost împușcat în timpul unui miting din campania prezidențială, acum două luni.

Miguel Uribe Turbay, senator și candidat la președinția Columbiei, a fost împușcat în cap, de la mică distanță, în timp ce vorbea cu susținătorii din cartierul Modelia din Bogota, pe 7 iunie.

Un suspect adolescent a fost reținut la fața locului și cel puțin alte trei persoane au fost arestate în legătură cu atacul. Procurorii investighează alte câteva persoane.

În vârstă de 39 de ani, Uribe era spitalizat în stare critică și suferise mai multe intervenții neuro-chirurgicale prin care medicii au încercat să-l țină în viață.

„Odihnește-te în pace, dragostea vieții mele”, a scris Maria Claudia Tarazona, soția sa, într-o postare pe Instagram.

Uribe avertizase cu puțin timp înainte de atacul împotriva sa că statul columbian alunecă înapoi înspre un trecut de violență.

Asasinarea sa este cel mai clar semn de până acum că stabilitatea țării se destramă, cu un an înainte ca președintele Gustavo Petro să părăsească funcția.

Uciderea lui Uribe va remodela probabil cursa prezidențială din Columbia din 2026 – care până acum nu are un favorit clar – și potențial le scade șansele candidaților care speră să apere moștenirea lui Petro, notează Bloomberg.

Uribe, senator din partidul de dreapta Centrul Democrat și nepot al fostului președinte Julio Cesar Turbay, a fost un critic deschis al strategiei de „pace totală” a președintelui Gustavo Petro. El a avertizat că politica acestuia de negociere cu gherilele și grupurile criminale i-a încurajat pe infractori și a făcut ca unele zone ale țării să fie vulnerabile din nou.

Moartea lui Uribe evocă o epocă întunecată din istoria Columbiei, când patru candidați la președinție au fost uciși în anii 1980 și începutul anilor 1990, în timpul apogeului violenței cartelurilor.

Mama sa, jurnalista Diana Turbay, a fost ucisă în 1991 în timpul unei operațiuni eșuate de salvare, după ce a fost răpită de cartelul Medellin al lui Pablo Escobar.

