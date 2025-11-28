Prima pagină » Știri externe » Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto: „Putin a confirmat că un eventual summit pentru pace va avea loc la Budapesta”

Ruxandra Radulescu
28 nov. 2025, 23:51, Știri externe
Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că Rusia vede Budapesta drept un potențial loc de desfășurare a summit-ului de pace, după discuțiile purtate la Moscova cu conducerea rusă.

Declarațiile oficialului ungar au fost făcute într-o transmisiune pe Facebook, citată de European Pravda, după întâlnirile în care premierul Viktor Orbán și președintele rus Vladimir Putin au discutat despre posibilitatea organizării negocierilor de pace privind războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Rusia consideră capitala Ungariei drept posibilă gazdă

Szijjarto a transmis într-o postare pe platforma X că premierul Viktor Orbán a reafirmat în fața liderilor de la Kremlin poziția Ungariei, subliniind că țara sa „este de partea păcii” și că pacea reprezintă „interesul fundamental al Ungariei”.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, premierul Orbán a reiterat că Ungaria este de partea păcii. Acest război nu este al nostru, dar am plătit deja un preț mare pentru el. Președintele Putin a confirmat că, dacă va avea loc un summit pentru pace, acesta va avea loc la Budapesta.

„În ceea ce privește războiul din Ucraina, premierul Orbán a reiterat că Ungaria este de partea păcii.

Acest război nu este al nostru, dar am plătit deja un preț mare pentru el. Președintele Putin a confirmat că, dacă va avea loc un summit pentru pace, acesta va avea loc la Budapesta.”, a transmis Ministrul Afacerilor Externe, Peter Szijjarto.

Oficialul a precizat că statul ungar a resimțit deja „un preț foarte mare” ca urmare a conflictului care nu implică în mod direct Budapesta, motiv pentru care își dorește ca ostilitățile să se încheie cât mai curând.

Ministrul ungar a transmis că Vladimir Putin i-a dat asigurări clare: „Dacă va avea loc un summit de pace, acesta se va desfășura fără îndoială la Budapesta”, consolidând astfel perspectiva ca Ungaria să devină centrul viitoarelor negocieri internaționale.

Summitul de pace de la Budapesta și discuțiile privind energia

Un alt obiectiv îndeplinit în cadrul vizitei a vizat securitatea energetică. Szijjarto a declarat că liderul rus l-a asigurat pe premierul Orbán că Rusia își va îndeplini obligațiile contractuale privind livrările de gaze naturale și petrol către Ungaria, în volumele stabilite anterior. Această garanție vine în contextul în care Viktor Orbán anunțase înainte de deplasare că dorește să asigure aprovizionarea țării pentru iarna viitoare la „un preț accesibil”.

În cadrul întâlnirii cu Vladimir Putin, premierul ungar și-a reiterat speranța ca Budapesta să fie gazda negocierilor de pace, idee pe care partea rusă pare să o susțină ferm. Astfel, summit-ul de pace de la Budapesta capătă tot mai multă consistență în discursul politic regional, Ungaria prezentându-se ca un actor care își asumă un rol direct în încercările de detensionare a conflictului ruso-ucrainean.

