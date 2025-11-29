🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Viktor Orban, anunț șoc după vizita de la Kremlin: „Singura soluție este ca Ucraina să devină din nou un stat tampon.”

12:12

SUA i-au recomandat lui Zelenski să-l demită pe Andriy Yermak după întâlnirea de la Casa Albă, care s-a încheiat în februarie anul acesta cu o ceartă cu Trump.

Potrivit The Telegraph, americanii erau iritați de mai multe lucruri, inclusiv de cunoștințele slabe de engleză ale lui Andriy Yermak.

Financial Times a raportat că tocmai el a insistat pentru întâlnirea cu Trump, iar tactica și propunerile sale de dialog au înrăutățit situația, ducând conversația la un conflict.

O sursă a Telegraph spune că Andriy Yermak a devenit „iritant pentru ambele partide”: atât democrații, cât și republicanii s-au săturat de stilul său aspru și didactic.

Potrivit ziarului, la demisia sa au contribuit și unii aliați europeni ai Ucrainei.