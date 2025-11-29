🚨 Pace în Ucraina. Delegația ucraineană ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. Viktor Orban, anunț șoc după vizita de la Kremlin: „Singura soluție este ca Ucraina să devină din nou un stat tampon.”

Secretarul CNSU al Ucrainei și șeful delegației ucrainene Umerov sunt deja în drum spre SUA împreună cu echipa. Sarcina este să pregătească rapid și consistent pașii pentru încheierea războiului, anunță Zelenski.
Secretarul CNSU al Ucrainei și șeful delegației ucrainene Umerov sunt deja în drum spre SUA împreună cu echipa. Sarcina este să pregătească rapid și consistent pașii pentru încheierea războiului, anunță Zelenski.
Zelenski a aprobat componența delegației care va participa la negocierile cu SUA. Decretul menționează că șeful delegației a fost numit secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.
DECRETUL PREȘEDINTELOR UCRAINEI NR. 869/2025
Întrebări adresate delegației ucrainene pentru participarea la procesul de negocieri cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse, privind realizarea unei păci juste și durabile
1. A modifica parțial articolul 1 din Decretul Președintelui Ucrainei din 22 noiembrie 2025 nr. 854/2025 „Privind Delegația Ucrainei pentru participarea la procesul de negociere cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse pentru realizarea unei păci juste și durabile” pentru a aproba noua componență a delegației Ucrainei pentru participarea la procesul de negociere cu Statele Unite ale Americii și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Federației Ruse pentru realizarea unei păci juste și durabile:
UMIEROV Rustem Enverovych – Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Șeful Delegației
BEVZ Oleksandr Oleksandrovych – Consilier al Cabinetului Președintelui Ucrainei, Biroul Președintelui Ucrainei
BUDANOV Kyrylo Oleksiyovych – Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina
Andriy Viktorovych GNATOV – Șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei
IVAȘCENKO Oleg Ivanovici – Șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei
Serhiy Olehovych KYSLYTSYA – Prim-viceministru al Afacerilor Externe al Ucrainei
OSTRYANSKYY Yevheniy Viktorovych – Prim-adjunct secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei
POKLAD Oleksandr Valentynovych – șef adjunct al Serviciului de securitate al Ucrainei
SKIBITSKY Vadym Vasyliovych – Șef adjunct al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina.
2. Prezentul decret intră în vigoare la data publicării sale.
Președintele Ucrainei V. ZELENSKI
28 noiembrie 2025
Ucraina trebuie să fie un „stat tampon” după încheierea conflictului, a declarat Orban într-un interviu pentru ziarul Welt am Sonntag.
Potrivit opiniei sale, NATO și Rusia trebuie să convină asupra limitării forțelor ucrainene care să poată acționa într-o zonă tampon. De asemenea, „este necesar să se ofere garanții că niciuna dintre părți nu va supune acest stat tampon autorității sale”.
Timpul în conflictul ucrainean este de partea Rusiei, a declarat Orban într-un interviu pentru ziarul Welt am Sonntag:
„Este timpul să renunțăm la iluzii și să privim adevărul în față. Realitatea care ne trezește este expusă în planul american de pace în 28 de puncte”.
SUA i-au recomandat lui Zelenski să-l demită pe Andriy Yermak după întâlnirea de la Casa Albă, care s-a încheiat în februarie anul acesta cu o ceartă cu Trump.
Potrivit The Telegraph, americanii erau iritați de mai multe lucruri, inclusiv de cunoștințele slabe de engleză ale lui Andriy Yermak.
Financial Times a raportat că tocmai el a insistat pentru întâlnirea cu Trump, iar tactica și propunerile sale de dialog au înrăutățit situația, ducând conversația la un conflict.
O sursă a Telegraph spune că Andriy Yermak a devenit „iritant pentru ambele partide”: atât democrații, cât și republicanii s-au săturat de stilul său aspru și didactic.
Potrivit ziarului, la demisia sa au contribuit și unii aliați europeni ai Ucrainei.
Andriy Yermak, după demisie, a declarat, pentru americani, că dorește să meargă pe front.
„Voi merge pe front și sunt pregătit pentru orice represalii”, a declarat el într-o poziție pentru New York Post.
Andriy Yermak a explicat că nu vrea să-i „creeze probleme lui Zelenski”, motiv pentru care a luat această decizie. Nu a precizat când și cum intenționează să ajungă în linia întâi, notează ziarul.
Europa nu este acceptată la mai multe aspecte ale negocierilor care țin de planul de pace al SUA, relatează Bloomberg.
Se menționează că Europa este implicată „doar în format de negocieri bilaterale”. Nu se poate însă fără participarea sa, de exemplu, la discuțiile privind garanțiile de securitate pe care trebuie să le acorde Ucrainei împreună cu SUA, menționează publicația.
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.
Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să se întâlnească în Florida cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre planuri sensibile, a declarat persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată.
Witkoff urmează să conducă o delegație americană pentru discuții în Rusia săptămâna viitoare.
O convorbire telefonică de luna trecută între Witkoff și un oficial de rang înalt de la Kremlin a dezvăluit cum trimisul lui Trump a sugerat ca aceștia să colaboreze la un plan pentru Ucraina, potrivit unei înregistrări verificate de Bloomberg.
Săptămâna trecută, SUA au emis un ultimatum către Kiev, astfel încât acesta să accepte până la Ziua Recunoștinței termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. Documentul a fost simplificat prin compartimentarea celor mai spinoase probleme în urma unei avalanșe de activități diplomatice la Geneva și sub presiunea aliaților europeni ai Kievului.
Națiunile europene au fost excluse din detaliile multor aspecte ale discuțiilor și sunt implicate doar în discuțiile bilaterale unde contribuția lor este absolut necesară în această etapă, cum ar fi definirea garanțiilor de securitate cu SUA.
Deși Washingtonul a lăudat progresele înregistrate în discuțiile cu Ucraina, negocierile se confruntă în continuare cu aceleași obstacole ca și în rundele anterioare: ceea ce satisface Ucraina este probabil un factor decisiv pentru Rusia și invers.
Președintele rus Vladimir Putin a reiterat joi cererea sa ca armata ucraineană să se retragă din zonele din regiunea Donețk pe care Moscova nu a reușit să le cucerească prin forță, o idee pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.
Călătoria delegației ucrainene are loc într-un moment delicat, când președintele Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni interne crescânde din cauza unui scandal de corupție. Andriy Yermak, cel mai apropiat aliat și consilier principal al său, care a condus negocierile de pace, a fost forțat să-și prezinte demisia vineri.
RECOMANDAREA AUTORULUI