După anunțul făcut de Iran privind redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim mondial, Donald Trump nu s-a abținut să nu lanseze noi ironii la adresa aliaților din NATO.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat vineri că, în urma armistițiului încheiat între Liban și Israel, traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz va fi reluat complet, cel puțin temporar. Această veste a fost confirmată ulterior și de Donald Trump, printr-un mesaj postat pe pagina de socializare Truth Social.

La scurt timp, tot printr-un mesaj pe Truth Social, președintele american a ironizat oferta tardivă a aliaților NATO, despre care a spus că tocmai acum, după ce lucrurile au fost rezolvate, l-au sunat să-l întrebe dacă are nevoie de ajutor.

„Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un telefon de la NATO în care mă întrebau dacă am avea nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA DEPARTE, DOAR DACĂ NU VOR DOAR SĂ-ȘI ÎNCARCE NAVELE CU PETROL. Au fost inutili când a fost nevoie, un tigru de hârtie!”, a scris Trump.

Declarațiile liderului american vin după o perioadă de tensiuni în care Trump a criticat dur Alianța pentru refuzul de a trimite trupe și nave pentru a ajuta la redeschiderea forțată a acestei rute comerciale critice pentru economia mondială.

Liderii europeni s-au strâns vineri la Paris pentru a discuta despre declanșarea unei operațiuni comune pentru redeschiderea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Keir Starmer, premierul britanic, și Emmanuel Macron, președintele francez, au declarat că țările lor vor conduce o misiune militară defensivă și neutră pentru a proteja navele comerciale prin apele Golfului. În ciuda ofertei europenilor, Donald Trump a respins orice ofertă de ajutor din partea aliaților săi.

Recomandările autorului: