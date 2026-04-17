După redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Trump îi ironizează pe aliații din NATO: „M-au sunat să întrebe dacă am nevoie de ajutor”

După anunțul făcut de Iran privind redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim mondial, Donald Trump nu s-a abținut să nu lanseze noi ironii la adresa aliaților din NATO.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat vineri că, în urma armistițiului încheiat între Liban și Israel, traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz va fi reluat complet, cel puțin temporar. Această veste a fost confirmată ulterior și de Donald Trump, printr-un mesaj postat pe pagina de socializare Truth Social.

La scurt timp, tot printr-un mesaj pe Truth Social, președintele american a ironizat oferta tardivă a aliaților NATO, despre care a spus că tocmai acum, după ce lucrurile au fost rezolvate, l-au sunat să-l întrebe dacă are nevoie de ajutor.

„Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a încheiat, am primit un telefon de la NATO în care mă întrebau dacă am avea nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ STEA DEPARTE, DOAR DACĂ NU VOR DOAR SĂ-ȘI ÎNCARCE NAVELE CU PETROL. Au fost inutili când a fost nevoie, un tigru de hârtie!”, a scris Trump.

Declarațiile liderului american vin după o perioadă de tensiuni în care Trump a criticat dur Alianța pentru refuzul de a trimite trupe și nave pentru a ajuta la redeschiderea forțată a acestei rute comerciale critice pentru economia mondială.

Liderii europeni s-au strâns vineri la Paris pentru a discuta despre declanșarea unei operațiuni comune pentru redeschiderea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Keir Starmer, premierul britanic, și Emmanuel Macron, președintele francez, au declarat că țările lor vor conduce o misiune militară defensivă și neutră pentru a proteja navele comerciale prin apele Golfului. În ciuda ofertei europenilor, Donald Trump a respins orice ofertă de ajutor din partea aliaților săi.

Iranul anunță redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Orice navă comercială poate circula liber până la expirarea armistițiului

A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”

SUA s-au oferit să cumpere uraniul îmbogățit al Iranului destinat programului nuclear. Ce sumă a fost pusă pe masă

EVENIMENT Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan
18:02
Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan
DIPLOMAȚIE Giorgia Meloni este la Paris, alături de Macron, pentru acordul franco-italian privind Strâmtoarea Ormuz. Ce rol ar putea avea Italia
17:30
Giorgia Meloni este la Paris, alături de Macron, pentru acordul franco-italian privind Strâmtoarea Ormuz. Ce rol ar putea avea Italia
FLASH NEWS SUA s-au oferit să cumpere uraniul îmbogățit al Iranului destinat programului nuclear. Ce sumă a fost pusă pe masă
17:23
SUA s-au oferit să cumpere uraniul îmbogățit al Iranului destinat programului nuclear. Ce sumă a fost pusă pe masă
DIPLOMAȚIE Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația lui Recep Tayyip Erdoğan
17:01
Maia Sandu participă la Antalya Diplomacy Forum, la invitația lui Recep Tayyip Erdoğan
CONTROVERSĂ Starmer și Macron, acuzați de un oficial senior european că se prefac „relevanți” în planul „Strâmtoarea Ormuz”
16:52
Starmer și Macron, acuzați de un oficial senior european că se prefac „relevanți” în planul „Strâmtoarea Ormuz”
ULTIMA ORĂ Iranul anunță redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Orice navă comercială poate circula liber până la expirarea armistițiului
16:23
Iranul anunță redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Orice navă comercială poate circula liber până la expirarea armistițiului
Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Scrisul fără mâini devine realitate: cum ajung gândurile pe ecran
FLASH NEWS Adrian Năstase a analizat reacția lui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán: „Americanii nu au foști prieteni”
18:39
Adrian Năstase a analizat reacția lui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán: „Americanii nu au foști prieteni”
EDUCAȚIE Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
18:33
Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
ACTUALITATE Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
18:27
Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
FOTO-VIDEO Șase luni de la tragedia din Rahova. Păgubiții protestează lângă blocul afectat de explozie
18:09
Șase luni de la tragedia din Rahova. Păgubiții protestează lângă blocul afectat de explozie
EXCLUSIV Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
17:48
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
ACTUALITATE Eforie Sud rămâne fără apă potabilă pe 22 și 23 aprilie. Locuitorii sunt sfătuiți să-și facă rezerve
17:20
Eforie Sud rămâne fără apă potabilă pe 22 și 23 aprilie. Locuitorii sunt sfătuiți să-și facă rezerve

