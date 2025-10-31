Prima pagină » Știri externe » După retragerea din România, americanii își reduc efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare

31 oct. 2025, 07:10, Știri externe
După reducerea efectivelor militare americane din România, SUA va lua o măsură similară și în Bulgaria, Ungaria, Slovacia. Administrația Trump a notificat mai multe administrații din Europa referitor la o reașezare a efectivelor militare americane staționate pe teritoriile mai multor state europene.

Datele indică faptul că Pentagonul are în plan să pregătească o reducere a trupelor americane din Europa de Est. Această decizie ar fi justificată prin consolidarea capacităților militare ale armatelor europene. După decizia de retragere a unei părți din efectivele militare americane din România, o altfel de măsură este vizată și în state precum Bulgaria, Ungaria, Slovacia. În total, ar fi vorba despre retragerea a 3.000 de soldați americani de pe teritoriile statelor menționate, inclusiv România.

Efective militare americane reduse în Bulgaria, Slovacia, Ungaria

Potrivit oficialilor americani, nivelurile de trupe din Polonia și statele baltice nu vor suferi modificări, iar decizia este motivată prin intermediul cooperării cu trupele americane și cheltuielile destinate apărării, scrie Mediafax.

Măsurile luate de Administrația Trump ridică semne de întrebare și provoacă, deja, reacții critice în Congresul SUA. De altfel, unul dintre semnele de întrebare pendulează asupra angajamentului pe termen lung al Washingtonului faţă de flancul estic al NATO, arată Kyiv Post. Această ajustare ar fi doar primul pas, spun surse pentru publicația ucraineană.

Reducerea numărului de soldați americani de pe teritoriul României ar fi doar faza întâi. Alte reduceri de trupe vor avea loc atât în Bulgaria, cât și în Slovacia și Ungaria, începând cu jumătatea lunii decembrie.

Circa 3.000 de militari americani vor fi retrași, în total

Stars and Stripes relatează că, în total, vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari americani din cele 4 state europene.

Noile decizii au generat și ecou în rândul mai multor oficiali. Jeanne Shaheen, senatoare democrată și membră a Comisiei pentru Relații Externe, a susținut că acest plan al Administrației Trump ar fi „o greșeală profundă”. A mai menționat că România are un angajament de a aloca 5% din PIB pentru apărare.

„Această decizie transmite exact semnalul greşit către Vladimir Putin, în timp ce acesta îşi continuă campania sângeroasă în Ucraina şi testează determinarea NATO prin provocări împotriva altor state de pe linia frontului. Retragerea trupelor americane din România subminează în mod direct eforturile recente și binevenite ale președintelui Trump de a intensifica în sfârșit presiunea asupra lui Putin pentru a veni la masa negocierilor. Preşedintele Trump trebuie să clarifice angajamentul nostru faţă de aliaţi precum România”, a continuat Jeanne Shaheen.

În cursul zilei de joi, 30 octombrie 2025, la Adunarea Parlamentară a NATO, Mike Turner, șeful delegației SUA, își exprimase „profunda îngrijorare” față de reducerea efectivelor americane într-una dintre țările aflate pe linia de front NATO. El spune că o prezență americană „robustă și fermă” este necesară în Europa.

„În calitate de şef al delegaţiei SUA la Adunarea Parlamentară a NATO, sunt îngrijorat de relatările privind reducerea trupelor americane din România”, a scris Turner pe reţelele sociale.

