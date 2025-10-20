Prima pagină » Știri externe » Economia Chinei CREȘTE cu aproape 5% în al treilea trimestru. Economiștii avertizează asupra unui eveniment „rar și alarmant”

Economia Chinei CREȘTE cu aproape 5% în al treilea trimestru. Economiștii avertizează asupra unui eveniment „rar și alarmant”

Andrei Văcaru
20 oct. 2025, 13:50, Știri externe
Economia Chinei CREȘTE cu aproape 5% în al treilea trimestru. Economiștii avertizează asupra unui eveniment „rar și alarmant”

Economia Chinei a crescut cu 4,8% în al treilea trimestru al acestui an față de perioada similară a anului precedent, cel mai lent ritm dintr-un an, dar în conformitate cu așteptările analiștilor, în ciuda scăderii continue a pieței imobiliare.

Investițiile în active fixe, care includ proprietățile imobiliare, s-au contractat în mod neașteptat cu 0,5% în primele nouă luni ale anului, pe măsură ce cheltuielile pentru infrastructură și producție au încetinit. Analiștii prognozaseră o creștere de 0,1%, scrie CNBC.

Investițiile imobiliare și-au continuat declinul, scăzând cu 13,9% în anul încheiat fiscal în septembrie, comparativ cu o scădere de 12,9% în primele opt luni ale anului.

Ce avertizează specialiștii

Scăderea investițiilor în active fixe este „rară și alarmantă”, a declarat Zhiwei Zhang, președinte și economist-șef la Pinpoint Asset Management. Ultima dată când China a înregistrat o contracție a investițiilor în active fixe a fost în 2020, în timpul pandemiei, conform datelor Wind Information.

„Slăbiciunea investițiilor imobiliare ar putea persista pentru o perioadă mai lungă decât se anticipase anterior. Aceasta ar putea reprezenta o restructurare și este posibil ca investițiile să nu revină niciodată la nivelurile anterioare. În acest context, China trebuie să ia în considerare modul în care să valorifice investițiile din alte sectoare pentru a umple deficitul de investiții”, a declarat Bruce Pang, profesor asociat la CUHK Business School.

Producția industrială a crescut cu 6,5% în septembrie, depășind așteptările de o creștere de 5% și față de creșterea de 5,2% din luna precedentă.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 3% în septembrie față de anul precedent, conform previziunilor analiștilor. Ca semn al scăderii sprijinului acordat de stat prin intermediul programului de subvenționare a bunurilor de consum din China, vânzările de electrocasnice au crescut modest, cu 3,3% în septembrie, comparativ cu o creștere de 25,3% în primele trei trimestre ale anului.

„Nu cred că am putea stimula cererea internă fără a stabiliza mai întâi piața imobiliară”, a declarat Dan Wang, de la Eurasia Group.

Rata șomajului urban a scăzut la 5,2% în septembrie, față de 5,3% în luna precedentă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

China anunță că doi înalți oficiali au fost EXCLUȘI din Partidul Comunist și din Armată. Cei doi sunt acuzați de corupție

DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific

Sursa foto: Shutterstock

Citește și

EXTERNE Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați
15:45
Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați
EXTERNE Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”
15:40
Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”
GALERIE FOTO Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate
15:24
Scandal în Franța: Curtea de Conturi dezvăluie PROBLEME serioase cu securitatea Muzeului Luvru. Mona Lisa și o treime din muzeu nu sunt protejate
EXTERNE RUSIA își extinde cooperarea strategică cu IRANUL în toate domeniile. Kremlinul denunță „presiunea excesivă” a Occidentului
15:06
RUSIA își extinde cooperarea strategică cu IRANUL în toate domeniile. Kremlinul denunță „presiunea excesivă” a Occidentului
ȘOCANT GESTUL făcut de un bărbat după o ceartă cu soția, în timp ce ea conducea mașina în care se aflau și copiii lor. „Regretă răul pe care l-a făcut”
13:58
GESTUL făcut de un bărbat după o ceartă cu soția, în timp ce ea conducea mașina în care se aflau și copiii lor. „Regretă răul pe care l-a făcut”
ACTUALITATE Donald Trump: Donbas nu a fost oferit Rusiei. Regiunea devine „cheia” încetării războiului din Ucraina
10:31
Donald Trump: Donbas nu a fost oferit Rusiei. Regiunea devine „cheia” încetării războiului din Ucraina
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Digi24
BREAKING NEWS. CCR a picat reforma pensiilor magistraților
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Karmen Minune, în lacrimi. Dorul a răpus-o
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Ambasadorul francez la București: „Rusia hărțuia România pentru a o face să intre în război, fără însă a-i acorda garanţiile cele mai indispensabile”