Economia Chinei CREȘTE cu aproape 5% în al treilea trimestru. Economiștii avertizează asupra unui eveniment „rar și alarmant”

Economia Chinei a crescut cu 4,8% în al treilea trimestru al acestui an față de perioada similară a anului precedent, cel mai lent ritm dintr-un an, dar în conformitate cu așteptările analiștilor, în ciuda scăderii continue a pieței imobiliare.

Investițiile în active fixe, care includ proprietățile imobiliare, s-au contractat în mod neașteptat cu 0,5% în primele nouă luni ale anului, pe măsură ce cheltuielile pentru infrastructură și producție au încetinit. Analiștii prognozaseră o creștere de 0,1%, scrie CNBC.

Investițiile imobiliare și-au continuat declinul, scăzând cu 13,9% în anul încheiat fiscal în septembrie, comparativ cu o scădere de 12,9% în primele opt luni ale anului.

Ce avertizează specialiștii

Scăderea investițiilor în active fixe este „rară și alarmantă”, a declarat Zhiwei Zhang, președinte și economist-șef la Pinpoint Asset Management. Ultima dată când China a înregistrat o contracție a investițiilor în active fixe a fost în 2020, în timpul pandemiei, conform datelor Wind Information.

„Slăbiciunea investițiilor imobiliare ar putea persista pentru o perioadă mai lungă decât se anticipase anterior. Aceasta ar putea reprezenta o restructurare și este posibil ca investițiile să nu revină niciodată la nivelurile anterioare. În acest context, China trebuie să ia în considerare modul în care să valorifice investițiile din alte sectoare pentru a umple deficitul de investiții”, a declarat Bruce Pang, profesor asociat la CUHK Business School.

Producția industrială a crescut cu 6,5% în septembrie, depășind așteptările de o creștere de 5% și față de creșterea de 5,2% din luna precedentă.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 3% în septembrie față de anul precedent, conform previziunilor analiștilor. Ca semn al scăderii sprijinului acordat de stat prin intermediul programului de subvenționare a bunurilor de consum din China, vânzările de electrocasnice au crescut modest, cu 3,3% în septembrie, comparativ cu o creștere de 25,3% în primele trei trimestre ale anului.

„Nu cred că am putea stimula cererea internă fără a stabiliza mai întâi piața imobiliară”, a declarat Dan Wang, de la Eurasia Group.

Rata șomajului urban a scăzut la 5,2% în septembrie, față de 5,3% în luna precedentă.

