Economia SUA sparge toate așteptările, în ciuda temerilor economiștilor legate de tarifele lui Trump. Cum ajută România

23 dec. 2025, 17:36, Știri externe
Economia Statelor Unite a înregistrat o creștere economică surprinzătoare, de 4.3%, în al treilea trimestru al anului 2025. Această cifră, raportată de Biroul de Analiză Economică pe 23 decembrie, a depășit cu mult prognozele analiștilor, care estimau o creștere de până în 3,3%. Economiștii avertizează că acest elan ar putea încetini în ultimul trimestru al anului după blocajul guvernamental din SUA, care ar putea reduce PIB-ul din T4 cu 1 până la 2 puncte procentuale.

Indicatorii din trimestrul al treilea arată că, chiar și în fața unei percepții negative a consumatorilor și a unei piețe a muncii în declin, economia Statelor Unite a început luna octombrie pe o bază relativ solidă în ansamblu, depășind așteptările pesimiste ale unor experți cu doar câteva luni înainte.

Temerile economiștilor legate de tarifele lui Trump nu s-au adeverit

Faptul că economia a rămas puternică este un indiciu că tarifele impuse de Donald Trump nu au avut negativ de care se temeau cândva mulți economiști. Cu toate că tarifele au făcut ca unele bunuri să aibă costuri mai mari, americanii au continuat să cheltuiască . Consumul, care constituie aproximativ 70% din valoarea economică într-un an obișnuit, a crescut într-un ritm anualizat de 3,5% în trimestru.

Un motor important a fost achiziția masivă de vehicule electrice, pe fondul expirării unor facilități fiscale la 30 septembrie. O mare parte din investițiile private au fost concentrate în sectorul tehnologic, în special în infrastructura pentru inteligența artificială, care compensează slăbiciunile din alte sectoare industriale.

Deși economia a crescut, presiunile inflaționiste au rămas peste ținta de 2% a Rezervei Federale, iar indicele de prețuri PCE a urcat la 2,8% în T3, comparativ cu 2,1% în T2.

SUA, o economie cu două viteze

Familiile cu venituri mici se confruntă cu încetinirea creșterii salariilor și cu creșterea costurilor diferitelor bunuri de uz casnic, cum ar fi carnea de vită sau cafeaua. O mare parte din creșterea consumului a provenit din cheltuielile americanilor înstăriți și din clasa de mijloc superioară, care au continuat să plătească pentru călătorii, recreere, restaurante și alte achiziții discreționare.

Creșterea economică este susținută în prezent de americanii cu venituri peste medie. Spre deosebire de bunurile fizice, segmentul de servicii (turism, restaurante de lux, divertisment) înregistrează recorduri de încasări. Diferențele între clasele sociale din SUA creează o situația în care indicatorii macroeconomici arată bine, dar o parte semnificativă a populației resimte o scădere reală a standardului de viață.

SUA reprezintă un sfert din economia lumii. Cum ajută România

Statele Unite ale Americii reprezintă aproximativ un sfert din economia mondială. Deși SUA nu are legături comerciale foarte puternice directe cu România, are un comerț extrem de important cu Uniunea Europeană, iar UE are relații economice strânse cu România.

Prin urmare, dacă economia SUA crește, acest lucru susține și economia Uniunii Europene, ceea ce duce, indirect, la creșterea economiei României.

SUA reprezintă a 12-a destinație ca mărime pentru exporturile românești. O economie americană puternică crește cererea pentru produsele fabricate în România, în special în sectorul industrial, bunuri de consum și servicii IT. Investițiile companiilor americane în România au atins aproximativ 8,9 miliarde de dolari până în 2025, iar prosperitatea economiei SUA permite companiilro americane să își extindă operațiunile de la noi din țară în sectoare strategice precum energia, apărarea și domeniul IT.

