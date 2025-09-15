Prima pagină » Știri externe » Efectul bombardamentelor din Qatar. IRANUL cere țărilor musulmane să rupă relațiile diplomatice cu Israelul

15 sept. 2025, 13:44, Știri externe
Efectul bombardamentelor din Qatar. IRANUL cere țărilor musulmane să rupă relațiile diplomatice cu Israelul
Massoud Pezeshkian, președintele Iranului

Massoud Pezeshkian, președintele iranian, a cerut, luni, țărilor musulmane să rupă legăturile cu Israelul, înaintea desfășurării unui summit la Doha, ca răspuns la atacul israelian fără precedent asupra Qatarului.

„Este posibil ca țările musulmane să rupă relațiile cu acest regim fictiv și să își păstreze unitatea și coeziunea pe cât posibil”, a declarat Massoud Pezeshkian, înainte de plecarea spre Qatar, exprimându-și speranța că summitul „va ajunge la o decizie” cu privire la măsurile care urmează a fi luate împotriva Israelului, potrivit cotidianului La Croix.

Atacul israelian, în urma căruia au murit cinci membri ai grupării Hamas și un membru al forțelor de securitate din Qatar, a provocat reacții dure din partea statelor arabe. Doha a îndemnat comunitatea internațională să „pună capăt standardelor duble” față de Israel. Bombardamentele Israelului din Qatar au stârnit o serie de reacție la nivel global, oficialii condamnând politicile premierului Benjamin Netanyahu.

Cum a reacționat comunitatea internațională la bombardamentele din Qatar

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat atacul israelian, numindu-l o „încălcare flagrantă a suveranității teritoriale a Qatarului”.

Tunisia a denunțat „atacul trădător și odios comis marți de entitatea israeliană împotriva statului frățesc Qatar”. Ministrul de Externe și-a exprimat „solidaritatea deplină și sprijinul” față de Qatar, subliniind că „susține eforturile sale de a apăra suveranitatea, securitatea națională, integritatea teritoriului și siguranța cetățenilor săi”.

 Iordania a transmis că atacurile aeriene ale Israelului constituie  „încălcare flagrantă a dreptului internațional și a normelor diplomatice și politice”. Liderii au evidențiat că un astfel de atac nu poate fi justificat în nicio circumstanță, iar bombardamentele asupra Doha reprezintă un precedent periculos care necesită un răspuns ferm.
„Qatarul este un aliat foarte bun. Israelul și toți ceilalți trebuie să fie atenți. Când atacăm oameni, trebuie să fim atenți”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, dezvăluind că este „foarte nemulțumit” de atacul israelian.
