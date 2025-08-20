Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”

Imigranții care caută un loc de muncă legal în Statele Unite și o cale legală către cetățenie vor fi supuși unei verificări pentru comportament „anti-american”, au declarat marți reprezentanții oficiului de cetățenie și imigrare al SUA.

Angajații oficiului de cetățenie și imigrare al SUA (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) vor evalua dacă solicitanții au opinii „anti-americane”, antisemite sau teroriste.

„Beneficiile Americii nu ar trebui acordate celor care disprețuiesc țara și promovează ideologii antiamericane. Beneficiile imigrației — inclusiv dreptul de a locui și de a munci în Statele Unite — rămân un privilegiu, nu un drept,” a declarat purtătorul de cuvânt al USCIS.

Conform noilor directive, ofițerii USCIS vor avea libertatea de a decide dacă solicitanții de beneficii, cum ar fi cartea verde, au opinii antiamericane sau „au susținut, promovat, sprijinit sau adoptat în alt mod opiniile unei organizații sau grupări antiamericane sau teroriste”, inclusiv cele care „sprijină sau promovează terorismul antisemit”.

USCIS nu a furnizat detalii despre modul în care vor fi aplicate noile instrucțiuni, dar a afirmat că susținerea unor astfel de opinii va fi considerată „un factor extrem de negativ” în analizarea unei cereri.

Instrucțiunile intră în vigoare imediat și se aplică atât cererilor în curs de soluționare cât și celor noi, a afirmat USCIS.

Agenția a mai declarat și că va extinde tipurile de cereri de beneficii care vor fi supuse unei verificări pe rețelele de socializare.

Experții spun că noua politică riscă să încetinească procesarea cererilor solicitanților și ar descuraja imigranții să se exprime cu privire la probleme politice sau sociale.

Noile directive vor descuraja milioane de oameni să-și exprime criticile sau opoziția față de președintele Donald Trump și Administrația sa, a declarat David J. Bier, directorul de politică în domeniul imigrației la Cato Institute, un institut cu sediul în Washington.

În sens mai larg, noile instrucțiuni reflectă eforturile Administrației Trump de a restricționa atât imigrația legală, cât și cea ilegală, notează Washington Post.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: