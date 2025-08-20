Prima pagină » Știri externe » Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”

Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII „anti-americane”

20 aug. 2025, 20:32, Știri externe
Administrația Trump va verifica dacă imigranții în SUA au OPINII

Imigranții care caută un loc de muncă legal în Statele Unite și o cale legală către cetățenie vor fi supuși unei verificări pentru comportament „anti-american”, au declarat marți reprezentanții oficiului de cetățenie și imigrare al SUA.

Angajații oficiului de cetățenie și imigrare al SUA (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) vor evalua dacă solicitanții au opinii „anti-americane”, antisemite sau teroriste.

„Beneficiile Americii nu ar trebui acordate celor care disprețuiesc țara și promovează ideologii antiamericane. Beneficiile imigrației — inclusiv dreptul de a locui și de a munci în Statele Unite — rămân un privilegiu, nu un drept,” a declarat purtătorul de cuvânt al USCIS.

Conform noilor directive, ofițerii USCIS vor avea libertatea de a decide dacă solicitanții de beneficii, cum ar fi cartea verde, au opinii antiamericane sau „au susținut, promovat, sprijinit sau adoptat în alt mod opiniile unei organizații sau grupări antiamericane sau teroriste”, inclusiv cele care „sprijină sau promovează terorismul antisemit”.

USCIS nu a furnizat detalii despre modul în care vor fi aplicate noile instrucțiuni, dar a afirmat că susținerea unor astfel de opinii va fi considerată „un factor extrem de negativ” în analizarea unei cereri.

Instrucțiunile intră în vigoare imediat și se aplică atât cererilor în curs de soluționare cât și celor noi, a afirmat USCIS.

Agenția a mai declarat și că va extinde tipurile de cereri de beneficii care vor fi supuse unei verificări pe rețelele de socializare.

Experții spun că noua politică riscă să încetinească procesarea cererilor solicitanților și ar descuraja imigranții să se exprime cu privire la probleme politice sau sociale.

Noile directive vor descuraja milioane de oameni să-și exprime criticile sau opoziția față de președintele Donald Trump și Administrația sa, a declarat David J. Bier, directorul de politică în domeniul imigrației la Cato Institute, un institut cu sediul în Washington.

În sens mai larg, noile instrucțiuni reflectă eforturile Administrației Trump de a restricționa atât imigrația legală, cât și cea ilegală, notează Washington Post.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar

Citește și

EXTERNE Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
20:44
Parlamentul European contestă decizia Consiliului UE de aprobare a programului achizițiilor de ARMAMENT /„Problema este baza legală”
VIDEO Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
19:01
Nicușor Dan ar putea face prima vizită oficială în SUA la începutul anului viitor/ Ce subiecte are pe agendă
EXTERNE Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor
18:55
Trump intensifică presiunile asupra Fed și a oficialilor Partidului Democrat /Președintele SUA cere demisia unui membru al Consiliului guvernatorilor
TEHNOLOGIE Al treilea atac cibernetic împotriva ORANGE în 2025. După filialele din România și Franța, hackerii au țintit clienții din Belgia
18:34
Al treilea atac cibernetic împotriva ORANGE în 2025. După filialele din România și Franța, hackerii au țintit clienții din Belgia
EXTERNE Reuters: În Japonia, îngrijorările de securitate în creștere duc la apeluri pentru reevaluarea politicilor privind armele NUCLEARE
17:35
Reuters: În Japonia, îngrijorările de securitate în creștere duc la apeluri pentru reevaluarea politicilor privind armele NUCLEARE
VIDEO Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”
16:53
Țările europene examinează opțiunile privind SECURITATEA Ucrainei /Analist german: ”S-ar putea ca garanțiile să fie organizate în afara NATO”
Mediafax
Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”
Digi24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmă oficial avizul negativ pentru tranzacția E.ON – MVM
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Pădurea urbană de lângă Bucureşti ar putea fi defrişată şi înlocuită de blocuri de 14 etaje
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 august 2025. Sfatul bunului doctor Mercola 
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Evoluția digitală transformă modul în care lucrăm. De ce companiile trebuie să țină pasul?