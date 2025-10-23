Un elicopter care o transporta pe președinta Indiei Draupadi Murmu a rămas cu roțile blocate în asfaltul proaspăt turnat pe un heliport din statul indian Kerala.

Conform rapoartelor din presa internațională, Murmu, aflată în prima sa vizită la templul Sabarimala, coborâse deja din elicopter și și-a continuat drumul. Poliția și pompierii au fost nevoiți să împingă elicopterul cu propriile brațe, după ce roțile acestuia s-au afundat în betonul turnat cu numai câteva ore înainte de o echipă de muncitori, informează Telegraph India.

Planul inițial era ca elicopterul care îl transporta pe președinte să aterizeze la Nilakkal, dar din cauza ploii de peste noapte, itinerariul a fost modificat în ultimul moment. Autoritățile au construit un heliport pe stadionul interior Rajiv Gandhi din Pramadam în primele ore ale zilei de miercuri. Betonul nu se uscase complet, iar președintele a aterizat la ora 9:05 dimineața, înainte de termenul stabilit.

Autoritățile statului și Serviciul Prezidențial de Protocol au lansat o anchetă.

Șeful poliției din Kerala, Ravada Chandrasekhar, susține însă că elicopterul nu a aterizat în punctul „H” indicat, iar astfel nu a existat nicio încălcare a securității.

„Elicopterul a aterizat la 1,5 metri distanță de locul unde se făcuseră aranjamente pentru aterizare. Elicopterul a rămas blocat în betonul proaspăt turnat al heliportului, care fusese construit în ultimul moment”, a spus Chandrasekhar.

