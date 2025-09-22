Ce au vorbit Trump și Elon Musk, la momentul împăcării, cu ocazia ceremoniei lui Charlie Kirk? Președintele american și-a dat frâu liber EMOȚIILOR

Donald Trump și Elon Musk s-au întâlnit duminică, la ceremonia de omagiere a activistului Charlie Kirk, ucis acum zece zile, în Arizona. Deși relația lor s-a răcit brusc în urmă cu trei luni, cei doi au părut să facă pace în tribunele stadionului.

Un expert în cititul pe buze a analizat imaginile și a dezvăluit ce și-au spus aceștia:

• Trump l-a salutat pe Musk cu „Ce mai faci?”, apoi a continuat: „Elon, am auzit că voiai să vorbim.”

• Președintele american i-a propus: „Hai să încercăm să găsim o cale să revenim pe drumul cel bun.”

• Musk a răspuns doar din cap, iar Trump a încheiat cu „Mi-a fost dor de tine.”

Cei doi au părut relaxați, după luni de tensiuni care au atras atenția presei și au zguduit chiar și acțiunile companiilor lui Musk. Relația lor a fost inițial foarte apropiată, până la ruptura spectaculoasă de la finalul lunii mai. Miliardarul și-a adus chiar fiul de 4 ani în Biroul Oval.