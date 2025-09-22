Ce au vorbit Trump și Elon Musk, la momentul împăcării, cu ocazia ceremoniei lui Charlie Kirk? Președintele american și-a dat frâu liber EMOȚIILOR

ACTUALITATE Cât este amenda, în Germania, dacă scuipi guma de mestecat pe stradă sau arunci pe jos țigara. „Chestiune de respect”
14:26
Donald Trump și Elon Musk s-au întâlnit duminică, la ceremonia de omagiere a activistului Charlie Kirk, ucis acum zece zile, în Arizona. Deși relația lor s-a răcit brusc în urmă cu trei luni, cei doi au părut să facă pace în tribunele stadionului.
Un expert în cititul pe buze a analizat imaginile și a dezvăluit ce și-au spus aceștia:
Sursa foto: Captură video
AUTORUL RECOMANDĂ: