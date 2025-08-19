Elveția este pregătită să-l primească pe Putin pentru orice discuții de PACE privind Ucraina, în ciuda mandatului Curții Penale Internaționale

Elveția este pregătită să-l găzduiască pe președintele rus Vladimir Putin pentru orice discuții de pace privind Ucraina, în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele liderului rus.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul de Externe elvețian Ignazio Cassis, pentru postul național elvețian SRF.

Mandatul CPI a fost emis în 2023, la puțin peste un an după ce Rusia și-a lansat invazia din Ucraina. Curtea îl acuză pe Putin de crima de război de deportare a sute de copii din Ucraina.

„Obiectivul de a-l primi pe domnul Putin în Elveția fără ca acesta să fie arestat este 100% realizabil”, a spus Cassis. „Putem stabili acest lucru în câteva zile.”

Elveția este semnatară a tratatului Curții Penale Internaționale, dar Cassis a declarat că autoritățile l-ar putea primi pe Putin dacă acesta ar veni în scopuri de pace.

„Acest lucru are de-a face cu rolul nostru diplomatic, cu rolul Genevei ca un oraș internațional și sediu al Națiunilor Unite”, a declarat Cassis.

Cassis a spus că scenariul ar putea fi pus în aplicare doar dacă Putin vine în Elveția pentru negocieri de pace, nu într-o vizită privată.

Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva ca o potențială locație pentru negocierile de pace dintre Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o întâlnire între președintele american Donald Trump, Zelenski și liderii europeni la Washington.

Anul trecut, Elveția a organizat o conferință de pace de două zile în timpul căreia Zelenski nu a reușit să atragă de partea sa o serie de națiuni cheie din Sudul Global.

O delegație rusă nu a fost invitată la conferință respectivă, o situație despre care elvețienii au spus că se datorează faptului că Rusia „a indicat de multe ori că nu are niciun interes să participe”, notează Bloomberg.

