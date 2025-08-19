În timpul convorbirii telefonice cu Trump de luni, Vladimir Putin ar fi propus o întâlnire bilaterală cu Zelenski la MOSCOVA

Președintele rus Vladimir Putin s-ar fi oferit să organizeze o întâlnire bilaterală cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova.

Propunerea ar fi venit în timpul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, luni, potrivit a două surse familiare cu chestiunea.

„Putin a menționat Moscova” în timpul apelului de luni, a declarat una dintre surse.

Președintele ucrainean, care se afla la Casa Albă, însoțit de liderii europeni, „a răspuns ‘nu’,” potrivit aceleiași surse, conform Le Figaro.

O sursă din rândul corpului diplomatic, apropiată discuțiilor, a declarat că liderii europeni i-ar fi spus lui Trump că propunerea lui Putin „nu pare o idee bună”.

Serghei Lavrov: „Nu refuzăm niciun fel de format de lucru”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că președintele Vladimir Putin este deschis să se întâlnească cu Zelenski, dar a subliniat că pregătirile pentru organizarea unui summit necesită timp, chiar dacă liderii europeni au indicat că discuțiile sunt așteptate să aibă loc în următoarele două săptămâni.

„Nu refuzăm niciun fel de format de lucru, nici bilateral, nici trilateral. Președintele [Putin] a spus asta în mod repetat”, a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossia 24.

Anunțul lui Lavrov a venit după ce președintele american Donald Trump a anunțat că sunt în curs de desfășurare pregătirile pentru o întâlnire între Zelenski și Putin, notează The Moscow Times.

Trump a spus că o sesiune trilaterală, unde ar fi prezent și el, va avea loc mai târziu.

Kremlinul nu a confirmat încă dacă a început planificarea pentru acest tip de summit, emițând doar o declarație vagă că „ia în considerare posibilitatea” de a purta „discuții directe” la nivel înalt cu Ucraina în urma unei convorbiri telefonice între Trump și Putin luni.

Această conversație a avut loc după ce Trump a încheiat o întâlnire multilaterală cu liderii europeni și Zelenski la Casa Albă, în timpul căreia președintele american a lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar putea primi garanții de securitate ca parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.

La rândul său, Zelenski a declarat luni că este gata să se întâlnească cu Putin.

