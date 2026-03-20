Trump îi numește pe aliații NATO „lași” pentru că nu l-au ajutat în Strâmtoarea Ormuz. „Vom ține minte“

Președintele Donald Trump i-a criticat vineri pe aliații NATO pentru lipsa lor de sprijin în războiul pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, și i-a numit „lași”.

„Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE!”, a declarat Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

Președintele SUA s-a plâns că țările NATO nu au dorit să se alăture luptei împotriva Iranului, dar totuși se plâng de prețurile ridicate ale petrolului.

„Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri Iranul de a deveni o putere nucleară. Acum că acea luptă a fost CÂȘTIGATĂ din punct de vedere militar, cu un risc foarte mic pentru ei, se plâng de prețurile ridicate la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile ridicate la petrol. Le-ar fi atât de ușor să o facă, cu un risc atât de mic. Sunt LAȘI, și vom ȚINE MINTE!“, a scris Trump pe Truth Social.

Nu este prima dată când Trump folosește expresia „UN TIGRU DE HÂRTIE!“

Pe 16 martie 2026, Trump a afirmat că Iranul a devenit un „tigru de hârtie” în urma atacurilor aeriene masive efectuate de SUA și Israel. El a susținut că forțele iraniene și-au pierdut capacitățile ofensive după distrugerea navelor și a facilităților militare cheie.
De asemenea, în septembrie 2025, în cadrul Adunării Generale a ONU, Trump a numit Rusia un „tigru de hârtie”, argumentând că armata rusă a demonstrat slăbiciune în războiul din Ucraina. El a menționat că o putere reală nu s-ar lupta ani de zile pentru un teritoriu care ar fi trebuit cucerit într-o săptămână.

Majoritatea liderilor europeni au respins apelurile președintelui american de a trimite forțe militare pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă esențială pentru fluxul global de petrol, gaze și îngrășăminte, pe care Iranul o controlează.

