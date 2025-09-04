Emiratele Arabe Unite avertizează Israelul că o eventuală ANEXARE a Cisiordaniei ar compromite cooperarea regională

Anexarea de către Israel a oricărei părți a Cisiordaniei ar fi o „linie roșie” care ar „pune capăt integrării regionale”, au avertizat Emiratele Arabe Unite, principalul semnatar al acordului istoric care a permis Israelului să normalizeze relațiile cu trei națiuni arabe.

Lana Nusseibeh, diplomat în cadrul Ministerului de Externe al Emiratelor Arabe Unite, a avertizat că un astfel de pas din partea Israelului ar afecta integrarea regională, notează CNN.

„Anexarea Cisiordaniei ar constitui o linie roșie pentru Emiratele Arabe Unite. Ar submina grav viziunea și spiritul Acordurilor Abraham, ar pune capăt urmăririi integrării regionale și ar altera consensul larg împărtășit cu privire la traiectoria acestui conflict – două state care trăiesc unul lângă altul în pace, prosperitate și securitate”, a transmis oficialul printr-un comunicat.

Emiratele Arabe Unite avertizează Israelul

În 2020, Emiratele Arabe Unite au devenit prima țară arabă în 26 de ani care a normalizat relațiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham, urmate la scurt timp de Bahrain și Maroc. De atunci, autoritățile de la Abu Dhabi au aprofundat legăturile comerciale, de apărare și turistice cu Israelul, iar Guvernul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a făcut o prioritate din extinderea pactului cu alte națiuni arabe, în special Arabia Saudită, notează sursa citată.

Deși Emiratele Arabe Unite au criticat anterior Israelul pentru comportamentul său în războiul din Gaza și în Cisiordania, cel mai recent avertisment – ​​emis chiar înainte de a cincea aniversare a Acordurilor Abraham – marchează cea mai puternică mustrare de până acum din partea Emiratelor. De asemenea, ridică noi îndoieli cu privire la durabilitatea acordului de normalizare a relațiilor, una dintre realizările de politică externă reprezentative ale președintelui SUA, Donald Trump, în timpul primului său mandat.

„Încă de la început, am considerat Acordurile o modalitate de a permite sprijinul nostru continuu pentru poporul palestinian și aspirația sa legitimă la un stat independent. Aceasta a fost poziția noastră în 2020 și rămâne poziția noastră și astăzi”, a declarat Nusseibeh, care anterior a fost ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Națiunile Unite.

În 2020, Emiratele Arabe Unite au condiționat normalizarea relațiilor cu Israelul de suspendarea planurilor Israelului de anexare a unor părți din Cisiordania și au prezentat rezultatul ca o realizare pentru eforturile Guvernului de la Abu Dhabi de a obține recunoașterea unui stat palestinian.

Israelul a capturat Cisiordania de la Iordania în războiul din 1967 și a început să înființeze colonii evreiești acolo la scurt timp după aceea. Aproximativ trei milioane de palestinieni locuiesc în Cisiordania, iar palestinienii doresc ca teritoriul, împreună cu Ierusalimul de Est și Gaza, să fie parte a unui viitor stat, o poziție susținută de majoritatea comunității internaționale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comisarul european pentru Extindere anunță că Muntenegru ar putea ADERA la UE în 2028

Comisia Europeană a APROBAT Acordul de liber schimb cu Argentina, Brazilia și alte țări Mercosur. Ce urmează

Sursa foto: Profimedia