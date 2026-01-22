Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”

Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a declarat joi că soluționarea conflictului din Ucraina a intrat în faza finală, anunțând că un singur aspect mai rămâne de rezolvat.

„Ne aflăm acum la finalul procesului. Și sunt foarte optimist”, a declarat Witkoff la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Potrivit emisarului președintelui american, „s-au înregistrat multe progrese”.

Cu toate acestea, Whitkoff a precizat că o problemă rămâne nerezolvată, iar aceasta ar putea fi rezolvată dacă părțile aleg acest lucru. El nu a specificat despre ce anume este vorba.

De asemenea, el a confirmat că joi seară va pleacă la Moscova.

Emisarul american a mai spus că, după vizita în Rusia, se va deplasa în Emiratele Arabe Unite, unde vor avea loc reuniuni ale grupurilor de lucru privind Ucraina.

„Fără taxe vamele” în Ucraina

Steve Witkoff a adăugat că Donald Trump propune crearea unei zone „fără taxe vamele” pe teritoriul Ucrainei.

„Ieri seară, în timpul cinei, am discutat despre traiectoria ascendentă a economiei și a sistemului financiar ucrainean: piețele de capital, locurile de muncă. Președintele a vorbit despre crearea unei zone de liber schimb pentru Ucraina, ceea ce, în opinia mea, ar schimba regulile jocului. Veți vedea cum industria va începe să se relocheze masiv în Ucraina. Imaginați-vă că obțineți un avantaj competitiv prin neplata taxelor vamale atunci când importi bunuri în Statele Unite?”, a declarat emisarul special al președintelui SUA.

Joi, Witkoff se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat, de asemenea, că Witkoff va sosi la Moscova însoțit de ginerele președintelui american, Jared Kushner.

