Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, l-a sunat, miercuri, pe Vladimir Putin pentru a-l felicita cu ocazia zilei sale de naștere. Potrivit biroului de presă de la Ankara, cei doi lideri au profitat de discuție și pentru a aborda relațiile dintre cele două țări, dar și probleme globale actuale.

Anunțul a fost făcut de biroul de presă al șefului statului turc. În declarația publicată pe contul de social media al Președinției au fost incluse următoarele afirmații:

„În cadrul întâlnirii au fost abordate relațiile bilaterale dintre Turcia și Rusia, precum și chestiuni regionale și globale. Președintele Erdoğan a subliniat importanța eforturilor depuse pentru asigurarea siguranței navigației în Marea Neagră și a afirmat că Turcia este întotdeauna pregătită să contribuie la eforturile de inițiere a unor contacte directe între Rusia și Ucraina. În cadrul întâlnirii, președintele nostru l-a felicitat pe președintele rus Putin cu ocazia zilei sale de naștere și pentru succesul partidului său la alegerile pentru Duma.”

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Anterior, s-a raportat că Vladimir Putin desfășoară o serie de convorbiri telefonice cu lideri străini care îl felicită cu ocazia zilei de naștere. Este de așteptat ca liderul de la Kremlin să vorbească, în această seară, și cu președintele american, Donald Trump.

Ce lideri mondiali l-au felicitat pe Putin de ziua lui

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, și președintele Turkmenistanului, Serdar Berdymukhamedov, l-au felicitat pe omologul lor rus, Vladimir Putin, cu ocazia împlinirii vârstei de 74 de ani.

În cadrul unei convorbiri telefonice, Putin și Lukașenko au convenit, de asemenea, să continue discuțiile privind cooperarea bilaterală și situația internațională în marja summitului CSI din Turkmenistan, potrivit agenției de știri BelTA, preluată de TASS.

„Liderii și-au confirmat angajamentul reciproc de a consolida în continuare cooperarea strategică dintre Kârgâzstan și Rusia și de a continua un dialog bazat pe încredere la cel mai înalt nivel”, a declarat serviciul de presă al lui Japarov.

Președintele Osetiei de Sud, Marat Kambolov, l-a felicitat pe Putin și a remarcat rolul său personal în consolidarea suveranității, independenței economice și capacității de apărare a Rusiei.

„Activitatea dumneavoastră în calitate de președinte al Federației Ruse este un exemplu de spirit de stat și gândire strategică. Contribuția dumneavoastră la restaurarea justiției istorice și protejarea intereselor compatrioților din străinătate a fost recunoscută de milioane de cetățeni”, a declarat serviciul său de presă într-un comunicat.

După ce l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere, președintele partidului de guvernământ Alianța Social-Democraților Independenți din Republica Srpska (entitatea din Bosnia și Herțegovina), Milorad Dodik, și-a exprimat recunoștința față de președintele rus pentru „prietenia sinceră, înțelegerea și sprijinul neclintit pe care le oferă Republicii Srpska”. Potrivit lui Dodik, „legăturile frățești și prietenia dintre popoarele sârb și rus vor rămâne un pilon de încredere în fața oricăror provocări viitoare”.