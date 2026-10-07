Prima pagină » Știri externe » Erdoğan îl felicită pe Putin de ziua lui de naștere și se oferă, din nou, să medieze „contacte directe între Rusia și Ucraina“. Ce lideri mondiali i-au mai transmis mesaje președintelui rus

Erdoğan îl felicită pe Putin de ziua lui de naștere și se oferă, din nou, să medieze „contacte directe între Rusia și Ucraina“. Ce lideri mondiali i-au mai transmis mesaje președintelui rus

Melania Agiu
Erdoğan îl felicită pe Putin de ziua lui de naștere și se oferă, din nou, să medieze „contacte directe între Rusia și Ucraina“. Ce lideri mondiali i-au mai transmis mesaje președintelui rus
Galerie Foto 9
Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, l-a sunat, miercuri, pe Vladimir Putin pentru a-l felicita cu ocazia zilei sale de naștere. Potrivit biroului de presă de la Ankara, cei doi lideri au profitat de discuție și pentru a aborda relațiile dintre cele două țări, dar și probleme globale actuale.

Anunțul a fost făcut de biroul de presă al șefului statului turc. În declarația publicată pe contul de social media al Președinției au fost incluse următoarele afirmații:

„În cadrul întâlnirii au fost abordate relațiile bilaterale dintre Turcia și Rusia, precum și chestiuni regionale și globale. Președintele Erdoğan a subliniat importanța eforturilor depuse pentru asigurarea siguranței navigației în Marea Neagră și a afirmat că Turcia este întotdeauna pregătită să contribuie la eforturile de inițiere a unor contacte directe între Rusia și Ucraina. În cadrul întâlnirii, președintele nostru l-a felicitat pe președintele rus Putin cu ocazia zilei sale de naștere și pentru succesul partidului său la alegerile pentru Duma.”

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Anterior, s-a raportat că Vladimir Putin desfășoară o serie de convorbiri telefonice cu lideri străini care îl felicită cu ocazia zilei de naștere. Este de așteptat ca liderul de la Kremlin să vorbească, în această seară, și cu președintele american, Donald Trump.

Ce lideri mondiali l-au felicitat pe Putin de ziua lui

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, și președintele Turkmenistanului, Serdar Berdymukhamedov, l-au felicitat pe omologul lor rus, Vladimir Putin, cu ocazia împlinirii vârstei de 74 de ani.

Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko / Foto – Mediafax

În cadrul unei convorbiri telefonice, Putin și Lukașenko au convenit, de asemenea, să continue discuțiile privind cooperarea bilaterală și situația internațională în marja summitului CSI din Turkmenistan, potrivit agenției de știri BelTA, preluată de TASS.

„Liderii și-au confirmat angajamentul reciproc de a consolida în continuare cooperarea strategică dintre Kârgâzstan și Rusia și de a continua un dialog bazat pe încredere la cel mai înalt nivel”, a declarat serviciul de presă al lui Japarov.

Președintele Osetiei de Sud, Marat Kambolov, l-a felicitat pe Putin și a remarcat rolul său personal în consolidarea suveranității, independenței economice și capacității de apărare a Rusiei.

„Activitatea dumneavoastră în calitate de președinte al Federației Ruse este un exemplu de spirit de stat și gândire strategică. Contribuția dumneavoastră la restaurarea justiției istorice și protejarea intereselor compatrioților din străinătate a fost recunoscută de milioane de cetățeni”, a declarat serviciul său de presă într-un comunicat.

După ce l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei sale de naștere, președintele partidului de guvernământ Alianța Social-Democraților Independenți din Republica Srpska (entitatea din Bosnia și Herțegovina), Milorad Dodik, și-a exprimat recunoștința față de președintele rus pentru „prietenia sinceră, înțelegerea și sprijinul neclintit pe care le oferă Republicii Srpska”. Potrivit lui Dodik, „legăturile frățești și prietenia dintre popoarele sârb și rus vor rămâne un pilon de încredere în fața oricăror provocări viitoare”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Financial Times: Căpitanii de petroliere, remunerați cu până la 100.000 de dolari pe lună pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz
17:59
Financial Times: Căpitanii de petroliere, remunerați cu până la 100.000 de dolari pe lună pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz
TENSIUNI Letonia în alertă maximă: Persoane mascate și înarmate din Belarus au traversat frontiera și au furat camerele video
17:44
Letonia în alertă maximă: Persoane mascate și înarmate din Belarus au traversat frontiera și au furat camerele video
TENSIUNI Reacția purtătorului de cuvânt al Kremlinului după ce Franța a testat o rachetă balistică strategică: „Un drum înfundat care nu duce la nimic bun”
17:15
Reacția purtătorului de cuvânt al Kremlinului după ce Franța a testat o rachetă balistică strategică: „Un drum înfundat care nu duce la nimic bun”
CONTROVERSĂ Fostul cancelar german Gerhard Schröder, vizită la Moscova chiar de ziua lui Vladimir Putin
17:13
Fostul cancelar german Gerhard Schröder, vizită la Moscova chiar de ziua lui Vladimir Putin
CONTROVERSĂ Ucraina primește undă verde de la Ungaria pentru a avansa în procesul de aderare la UE. Cum au reușit să ajungă la un acord guvernele de la Kiev și Budapesta
16:56
Ucraina primește undă verde de la Ungaria pentru a avansa în procesul de aderare la UE. Cum au reușit să ajungă la un acord guvernele de la Kiev și Budapesta
CONTROVERSĂ Fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei, arestat preventiv pentru posibile acte de trădare și spionaj pentru Azerbaidjan
16:41
Fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei, arestat preventiv pentru posibile acte de trădare și spionaj pentru Azerbaidjan
Mediafax
Fără închisoare pentru drogurile deținute pentru consum propriu. Proiectul care schimbă radical sancțiunile
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Cancan.ro
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul 'Dexter'. Maria avea 24 de ani
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Click
Femeia de 100 de ani care mănâncă același fruct în fiecare dimineață dezvăluie 5 secrete simple pentru o viață lungă
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cancan.ro
Fratele fostului arbitru Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: L-a dat la poliție
Ce se întâmplă doctore
Un copil de 10 luni a ajuns în stare critică la Spitalul de Urgență Brăila! A mers direct în sala de operație: ce i-au descoperit medicii la intestin
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 8 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:33
Marius Tucă Show începe joi, 8 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ANALIZĂ România cumulează peste jumătate din fondurile PNRR suspendate la nivelul UE. La ce capitol ne laudă Comisia Europeană în raportul final privind Mecanismul de redresare și reziliență
18:20
România cumulează peste jumătate din fondurile PNRR suspendate la nivelul UE. La ce capitol ne laudă Comisia Europeană în raportul final privind Mecanismul de redresare și reziliență
ULTIMA ORĂ Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
18:10
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
INFRASTRUCTURĂ CNAIR anunță deschiderea circulației pe noul pod peste Tisa dintre România și Ucraina și inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II
18:04
CNAIR anunță deschiderea circulației pe noul pod peste Tisa dintre România și Ucraina și inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II
FLASH NEWS Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult
18:00
Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult
AGRICULTURĂ Fonduri europene pentru tinerii fermieri. Câte cereri s-au depus în prima zi
18:00
Fonduri europene pentru tinerii fermieri. Câte cereri s-au depus în prima zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe