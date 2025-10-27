Prima pagină » Știri externe » Erdogan îl primește pe premierul britanic Keir Starmer la Ankara. Președintele Turciei vrea să cumpere avioane Eurofighter de la britanici

Erdogan îl primește pe premierul britanic Keir Starmer la Ankara. Președintele Turciei vrea să cumpere avioane Eurofighter de la britanici

27 oct. 2025, 16:43, Știri externe
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a ajuns luni la Ankara pentru a se întâlni cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Cei doi vor discuta despre dorința Turciei de a cumpăra avioane de luptă Eurofighter. 

Starmer a aterizat la o bază aeriană din apropierea Ankarei, însoțit de ministrul britanic al apărării, John Healey, și de șeful forțelor aeriene britanice, Harv Smyth. Oficialii englezi au fost întâmpinați de omologii lor turci, iar Keir Starmer s-a oprit să salute trupele.

Erdogan vrea avioane Eurofighter

Turcia vrea să-și modernizeze forțele aeriene și speră să finalizeze achiziția a 40 de avioane de luptă fabricate în Europa, care sunt produse în comun de Marea Britanie, Germania, Italia și Spania.

Sub condiția anonimatului, un oficial turc a declarat că discuțiile sunt în curs, dar că Marea Britanie va livra luni un număr de avioane, fără a preciza câte.

Washingtonul a exclus Ankara din programul său de avioane de vânătoare F-35 în 2019, din cauza că a cumpărat un sistem rus de apărare antirachetă sol-aer S-400. Acum, Turcia și-a îndreptat atenția către Europa.

Germania a blocat inițial vânzarea Eurofighter din cauza poziției Turciei față de războiul din Gaza, dar și-a ridicat opoziția în iulie, deschizând calea pentru continuarea vânzării. Cancelarul Friedrich Merz se va întâlni cu Erdoğan la Ankara joi.

