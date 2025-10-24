Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a insistat pe disponibilitatea de a organiza un summit între Rusia și Statele Unite în Turcia, nu la Budapesta.

În cadrul unei întâlniri cu reporerii, la întoarcerea din vizita sa în Golf de săptămâna aceasta, șeful de stat a transmis.

„Importanța Turciei, sau Istanbulului, în viziunea păcii a fost încă o dată dezvăluită. Suntem gata să găzduim un astfel de pas în orice moment. Mi-aș fi dorit ca întâlnirea de la Budapesta să fi putut avea loc. Credem că orice fel de dialog va fi benefic pentru încheierea acestui război. Încă de la început, am pledat pentru acest lucru, am lucrat pentru el și am afirmat că o pace justă este posibilă.“, a transmis oficialul, potrivit publicației Hurriyet.

Erdogan susține că țara sa se află în relații bune cu ambele state, iar acest lucru conferă Turciei un avantaj .

,,Avem relații bune cu ambele părți și suntem o țară care a câștigat încrederea ambelor țări.Acest lucru ne oferă un avantaj pe calea către pace și suntem hotărâți să folosim această situație în beneficiul umanității.“, a mai precizat oficialul turc.

Casa Albă a dat asigurări,joi, că un nou summit între Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin nu este anulat definitiv, iar președintele american este hotărât să ajungă la un consens cu omologul său rus.

„O întâlnire între cei doi lideri nu este complet exclusă. Cred că președintele (Trump) și întreaga administrație speră ca într-o zi acest lucru se va putea întâmpla din nou, dar dorim să ne asigurăm că va exista un rezultat pozitiv tangibil în urma acestei întâlniri și că ea nu este o pierdere de timp pentru președinte”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă.

La rândul său, președintele Vladimir Putin a declarat că „summitul bilateral de la Budapesta, unde urma să se întâlnească cu Donald Trump nu a fost anulat, ci mai degrabă amânat”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Putin a declarat că summitul de la Budapesta este mai degrabă AMÂNAT decât anulat

Trump îl ia peste picior pe Putin după SANCȚIUNI: “Sunt bucuros că e bine, să vedem cum se simte peste 6 luni”