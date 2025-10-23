Putin a declarat că summitul de la Budapesta este mai degrabă AMÂNAT decât anulat

Vladimir Putin a declarat că „summitul bilateral de la Budapesta, unde urma să se întâlnească cu Donald Trump nu a fost anulat, ci mai degrabă amânat”.
Liderul de la Kremlin a menționat că anterior a afirmat că astfel de întâlniri trebuie să fie bine pregătite, iar președintele SUA a fost pe deplin de acord cu acest lucru.
Putin, după noile sancțiuni europene, a făcut o glumă despre toalete și UE.
Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin pentru că discuțiile cu el nu duc nicăieri. Dezvăluirea a venit după anunțul Departamentului Trezoreriei SUA că va sancționa marile companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu.
Întrebat de un reporter de ce s-a decis să sancționeze Rusia tocmai acum, președintele a răspuns:
„Cred că era timpul. Am așteptat prea mult înainte de Orientul Mijlociu și Mark știe ce am făcut. Am încheiat șapte războaie, din India-Pakistan, până în Armenia-Azerbaidjan”.
Președintele susține că a încheiat opt războaie și este pregătit să încheie și al 9-lea: războiul ruso-ucrainean, desfășurat la scară largă din 2022.
„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații reușite. Și nu se duc nicăieri cu războiul”, a adăugat președintele.
„Sper că Putin va deveni rațional, și sper că și Zelenski va fi rațional. Pentru tango sunt necesare două persoane”, a spus președintele.
