Putin a declarat că summitul de la Budapesta este mai degrabă AMÂNAT decât anulat

Vladimir Putin a declarat că „summitul bilateral de la Budapesta, unde urma să se întâlnească cu Donald Trump nu a fost anulat, ci mai degrabă amânat”.

Liderul de la Kremlin a menționat că anterior a afirmat că astfel de întâlniri trebuie să fie bine pregătite, iar președintele SUA a fost pe deplin de acord cu acest lucru.

Putin, după noile sancțiuni europene, a făcut o glumă despre toalete și UE.

Trump a sancționat Rusia și declară că a anulat summitul

Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin pentru că discuțiile cu el nu duc nicăieri. Dezvăluirea a venit după anunțul Departamentului Trezoreriei SUA că va sancționa marile companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu.

Întrebat de un reporter de ce s-a decis să sancționeze Rusia tocmai acum, președintele a răspuns:

„Cred că era timpul. Am așteptat prea mult înainte de Orientul Mijlociu și Mark știe ce am făcut. Am încheiat șapte războaie, din India-Pakistan, până în Armenia-Azerbaidjan”.

Președintele susține că a încheiat opt războaie și este pregătit să încheie și al 9-lea: războiul ruso-ucrainean, desfășurat la scară largă din 2022.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații reușite. Și nu se duc nicăieri cu războiul”, a adăugat președintele.

„Sper că Putin va deveni rațional, și sper că și Zelenski va fi rațional. Pentru tango sunt necesare două persoane”, a spus președintele.

