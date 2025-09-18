Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Trump la Londra. Tema a stârnit conflicte între Keir Starmer și Casa Albă

Premierul Keir Starmer ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, transmite The Times. Premierul a mai declarat anterior că plănuiește să recunoască statul palestinian în cadrul summit-ului Adunării Generale a ONU, care se va desfășura în luna septembrie, la New York, dacă Israel nu va face eforturi pentru a îmbunătăți situația umanitară din Gaza.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, ar fi amânat anunțul că Marea Britanie va recunoaște statul Palestina, în contextul vizitei președintelui SUA, Donald Trump, la Londra. Starmer și liderul de la Casa Albă vor susține o conferință de presă comună, joi, la Checkers, reședința de vacanță oficialului britanic, și nu s-ar dori ca acest eveniment să fie dominat de subiectul recunoașterii statului palestinian.

Prim-ministrul a avut mai multe disensiuni, pe această temă, cu Administrația SUA, care se opune recunoașterii Palestinei, ca stat. Cu toate acestea, țări precum Franța, Australia și Canada, au declarat că intenționează să facă același pas la summit-ul ONU din luna septembrie.

Statul Palestina, recunoscut de 147 dintre cele 193 de state membre ale ONU

În iulie, Starmer a anunțat că va recunoaște statul Palestina, în urma presiunilor parlamentarilor laburiști cu privire la deteriorarea situației umanitare din Gaza.

Keir Starmer a sugerat, însă, că Marea Britanie nu va recurge la un astfel de gest, dacă Israelul acceptă un armistițiu și își asumă o pace durabilă pe termen lung, care să ofere o soluție ce implică existența a două state și să permită ONU să reia furnizarea de ajutor umanitar.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Israelul să fie de acord cu aceste condiții, având în vedere că guvernul s-a opus acestor termeni.

Statul Palestina este deja recunoscut de 147 dintre cele 193 de state membre ale ONU. Summit-ul Adunării Generale a ONU va curprinde mai multe întâlnirii cu marii lideri ai lumii și va începe la data de 23 septembrie.

FOTO: Profimedia

