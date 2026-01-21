Este scandal în familia Beckham. Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților

Fiul lui David și Victoria Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, a făcut o declarație prin care a spus că nu dorește să se mai împace cu părinții săi, ba chiar i-a acuzat că îl „atacă” pe el și pe soția lui în presă.

Luni, fiul cel mare al lui Beckham a postat pe Instagram acuzații explozive, unilaterale, la adresa părinților săi, iar aceștia au ales să nu îi răspundă în mod direct, potrivit The New York Times.

Fiul lui David și al Victoriei lansează acuzații dure la adresa părinților

„Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul să păstrez aceste lucruri private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul”, în mai multe story-uri pe Instagram.

Aceste zvonuri despre scandalul dintre familia Beckham și fiul lor cel mare circulă de ani de zile.

„Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt în stare să meargă ca să plaseze nenumărate minciuni în media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, pentru a-și păstra propria imagine. Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală”, a spus Brooklyn Peltz-Beckham.

Mare parte din acuzația fiului lui Beckham a vizat relația lui cu soția sa, Nicola Peltz, fiica miliardarului Nelson Peltz, despre care a scris că a fost „în mod constant tratată cu lipsă de respect de familia mea, indiferent de cât de mult am încercat să fim uniți”.

Și-a mai acuzat părinții și că au vrut să îi saboteze nunta, el susține că mama lui, care este designer vestimentar, ar fi „anulat în ultimul moment realizarea rochiei Nicolei, deși aceasta era atât de entuziasmată să-i poarte creația, obligând-o să găsească urgent o altă rochie”.

