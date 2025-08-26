Prima pagină » Știri externe » Estonia: Autoritățile au găsit bucăți dintr-o DRONĂ ucraineană care s-a prăbușit și a explodat pe un câmp

26 aug. 2025, 21:14, Știri externe
Autoritățile din Estonia au găsit bucăți din ceea ce se crede că ar fi o dronă de luptă ucraineană luni, după ce drona s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul eston duminică dimineață.

Drona s-a prăbușit pe câmpul unui fermier din comitatul Tartu, din sud-estul Estoniei, după ce a deviat de la traseu din cauza bruiajului rus, conform Serviciului de Securitate Internă al Estoniei, relatează postul public eston ERR.

Drona, care era înarmată cu explozibili, a detonat pe câmp și ar fi provocat pagube mari dacă ar fi căzut pe o clădire rezidențială, a declarat Margo Palloson, șeful Serviciului de Securitate Internă al Estoniei.

„Pe baza unor date foarte preliminare, avem motive să credem că aceasta ar putea fi o dronă ucraineană care viza ținte din interiorul Rusiei, dar a fost deviată de la cursul său de bruiajul GPS al Rusiei și de alte măsuri de război electronic, determinând-o să intre în spațiul aerian eston. În acest moment, nu există nimic care să indice că ar putea fi o dronă rusească”, a spus Palloson.

Nu au fost raportate victime, dar bucăți de dronă erau împrăștiate pe câmp și „era vizibil un crater clar identificabil ca survenind după o explozie”, a spus Palloson.

Serviciul de Securitate Internă și Parchetul eston au inițiat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele.

Palloson a mai spus că este posibil ca drona să fi intrat în spațiul aerian eston ori din spațiul aerian rusesc ori din cel leton: „Încă se investighează de unde a venit drona”.

Șeful Centrului de Informații al Forțelor de Apărare, colonelul Ants Kiviselg, a reiterat pentru reporteri că bruiajul GPS rusesc are ca scop protejarea activelor strategice ale Rusiei și nu vizează direct Estonia sau alți aliați NATO.

Estonia a început să achiziționeze un nou tip de radar

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că bucățile de dronă au ajuns în Estonia, deoarece Rusia își continuă războiul, iar Ucraina se apără.

El a spus că a vorbit luni cu omologul său ucrainean.

Ministrul a mai spus că recentele incursiuni ale dronelor în țările vecine sunt legate de bruiajul semnalului GPS de către Rusia.

„Rusia folosește un GPS foarte puternic în apropierea granițelor noastre. Ca urmare, într-o zi o dronă ajunge în Lituania, a doua zi în Letonia și acum a ajuns în Estonia. Aceste obiecte zboară la altitudini foarte mici pentru a evita detectarea de către Rusia și tocmai de aceea sunt greu de detectat”, a declarat ministrul.

La conferința de presă, Pevkur a declarat că Estonia a început să achiziționeze un nou tip de radar capabil să detecteze obiecte care zboară la joasă altitudine.

În ultimele luni, drone lansate din Belarus au pătruns în spațiul aerian leton, lituanian și polonez. Este prima dată când un incident similar este înregistrat în Estonia.

Incidentul vine după luni de discuții despre modul în care Estonia răspunde la drone, adoptarea lor în Forțele de Apărare Estoniene și lecțiile care pot fi învățate de la Ucraina.

