UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri”

Uniunea Europeană a salutat, marți, eforturile Administrației Donald Trump de oprire a războiului din Ucraina prin negocieri, dar a insistat pentru menținerea presiunilor asupra Rusiei în scopul acceptării compromisurilor.

”Discuțiile despre garanțiile de securitate continuă, la fel și eforturile diplomatice, inclusiv din partea Înaltului reprezentant pentru Afaceri Externe, vom discuta și despre modalitățile de intensificare a presiunilor asupra Rusiei, despre opțiunile de menținere a sprijinului pentru Ucraina. Dar ceea ce este foarte clar, iar acest lucru este observat prin toate declarațiile președintelui Comisiei Europene și ale Înaltului reprezentant pentru Afaceri Externe, ceea ce s-a discutat ieri cu secretarul de Stat american, Marco Rubio, este absolut important să continuăm toate eforturile diplomatice pentru a opri agresiunea Rusiei”, a declarat marți, într-o conferință de presă, Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. ”Înaltul reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a salutat eforturile de pace ale Statelor Unite, dar ceea ce este clar, deocamdată, este că trebuie să intensificăm presiunile asupra Rusiei, pentru a ne asigura că vor accepta compromisuri, tocmai de aceea, noi lucrăm la cel de-al 19 pachet de sancțiuni, iar Înaltul reprezentant pentru Afaceri Externe a evidențiat necesitatea creării unor garanții de securitate puternice. Principalele principii rămân că Ucraina trebuie să își poată susține suveranitatea și integritatea teritorială și că nu vor putea fi impuse limite asupra anvergurii forțelor militare ucrainene”, a insistat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

Președintele SUA, Donald Trump, a părut să se disocieze, luni, de eforturile pentru organizarea unui summit între omologii săi din Rusia și Ucraina, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dar a insistat că va continua eforturile de oprire a războiului, subliniind că nu mai oferă fonduri Kievului.

”Cred că vom opri războiul. Nu știu dacă Putin și Zelenski se vor întâlni, poate că nu, poate că da. Ar vrea să particip și eu, dar le-am spus: voi trebuie să rezolvați, este între voi, nu cu noi. Vom vedea ce se întâmplă peste o săptămână sau două, apoi voi interveni”, a declarat Donald Trump.

Foto: Profimedia

Video: Comisia Europeană

RECOMANDAREA AUTORULUI:

