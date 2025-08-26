Prima pagină » Știri externe » UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri”

UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri”

26 aug. 2025, 18:39, Știri externe
UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri”

Uniunea Europeană a salutat, marți, eforturile Administrației Donald Trump de oprire a războiului din Ucraina prin negocieri, dar a insistat pentru menținerea presiunilor asupra Rusiei în scopul acceptării compromisurilor.

”Discuțiile despre garanțiile de securitate continuă, la fel și eforturile diplomatice, inclusiv din partea Înaltului reprezentant pentru Afaceri Externe, vom discuta și despre modalitățile de intensificare a presiunilor asupra Rusiei, despre opțiunile de menținere a sprijinului pentru Ucraina. Dar ceea ce este foarte clar, iar acest lucru este observat prin toate declarațiile președintelui Comisiei Europene și ale Înaltului reprezentant pentru Afaceri Externe, ceea ce s-a discutat ieri cu secretarul de Stat american, Marco Rubio, este absolut important să continuăm toate eforturile diplomatice pentru a opri agresiunea Rusiei”, a declarat marți, într-o conferință de presă, Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

”Înaltul reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a salutat eforturile de pace ale Statelor Unite, dar ceea ce este clar, deocamdată, este că trebuie să intensificăm presiunile asupra Rusiei, pentru a ne asigura că vor accepta compromisuri, tocmai de aceea, noi lucrăm la cel de-al 19 pachet de sancțiuni, iar Înaltul reprezentant pentru Afaceri Externe a evidențiat necesitatea creării unor garanții de securitate puternice. Principalele principii rămân că Ucraina trebuie să își poată susține suveranitatea și integritatea teritorială și că nu vor putea fi impuse limite asupra anvergurii forțelor militare ucrainene”, a insistat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

Președintele SUA, Donald Trump, a părut să se disocieze, luni, de eforturile pentru organizarea unui summit între omologii săi din Rusia și Ucraina, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dar a insistat că va continua eforturile de oprire a războiului, subliniind că nu mai oferă fonduri Kievului.

”Cred că vom opri războiul. Nu știu dacă Putin și Zelenski se vor întâlni, poate că nu, poate că da. Ar vrea să particip și eu, dar le-am spus: voi trebuie să rezolvați, este între voi, nu cu noi. Vom vedea ce se întâmplă peste o săptămână sau două, apoi voi interveni”, a declarat Donald Trump.

Foto: Profimedia

Video: Comisia Europeană

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Apel pentru retragerea președintelui Macron, în contextul crizei din FRANȚA /„Să accepte anticiparea demisiei”

Citește și

EXTERNE Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani
17:53
Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani
EXTERNE JD Vance, ținta ironiilor după ce a făcut o GAFĂ în timpul unui interviu. Ce a spus vicepreședintele american
17:52
JD Vance, ținta ironiilor după ce a făcut o GAFĂ în timpul unui interviu. Ce a spus vicepreședintele american
EXTERNE Apel pentru retragerea președintelui Macron, în contextul crizei din FRANȚA /„Să accepte anticiparea demisiei”
16:42
Apel pentru retragerea președintelui Macron, în contextul crizei din FRANȚA /„Să accepte anticiparea demisiei”
ANCHETĂ Doi români au fost găsiți MORȚI în Spania, la groapa de gunoi a orașului Zaragoza. Care este principala ipoteză a polițiștilor, în ambele cazuri
16:29
Doi români au fost găsiți MORȚI în Spania, la groapa de gunoi a orașului Zaragoza. Care este principala ipoteză a polițiștilor, în ambele cazuri
EXTERNE Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV
15:49
Comisia Europeană a aprobat medicamentul injectabil dezvoltat de Gilead pentru prevenirea infecției cu HIV
EXTERNE Franța se confruntă cu „un moment îngrijorător” din cauza deficitului BUGETAR/ Partidele de opoziție votează împotriva Guvernului Bayrou
15:43
Franța se confruntă cu „un moment îngrijorător” din cauza deficitului BUGETAR/ Partidele de opoziție votează împotriva Guvernului Bayrou
Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Descoperire în Vrancea: 23.300 de bancnote false în valoare de 4,1 milioane de euro
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Noi detalii în cazul lui Emil Gânj! Criminalul din Mureș este căutat în tunelurile subterane construite de Ceaușescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Misterul din Triunghiul Bermudelor, lămurit științific. Explicația e banală, dar neașteptată
A1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ce este „otrovertul”, noul concept prin care poate fi descrisă o persoană?