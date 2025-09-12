Eurodeputații vor să modifice acordul comercial stabilit între UE și SUA. Din ce motiv

Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE şi SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relaţiile tensionate cu preşedintele Donald Trump.

Potrivit Bloomberg, eurodeputaţii fac presiuni pentru introducerea unei clauze de caducitate care ar limita durata reducerilor tarifare pentru bunurile industriale americane şi pentru ajustarea taxelor pentru anumite produse. Comisia Europeană a negociat acordul din luna iulie, dar a transmis cererile statelor membre săptămâna aceasta.

Acordul între UE şi SUA a introdus un tarif de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA, în timp ce blocul a fost de acord să elimine taxele pentru bunurile industriale americane. Aproape toate grupurile parlamentare au criticat termenii acordului ca fiind dezechilibraţi.

Cu toate acestea, presiunile eurodeputaţilor pentru rectificări ar putea întârzia ratificarea acordului şi ar putea pune în pericol întregul acord. Comisia consideră acordul drept esenţial pentru restabilirea legăturilor cu administraţia Trump şi pentru deschiderea drumului pentru o cooperare mai largă în domeniul securităţii şi energiei.

Eurodeputaţii şi oficialii au declarat că scopul nu este blocarea înțelegerii, ci obţinerea de modificări înainte de a-şi da acordul.

