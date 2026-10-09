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ONU avertizează că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar fi tortură. Premierul olandez critică decizia SUA

ONU avertizează că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar fi tortură. Premierul olandez critică decizia SUA Galerie Foto 1
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Planul autorităților americane de a transmite în direct execuția lui Nidal Hasan, condamnat pentru uciderea a 13 persoane la baza militară Ford Hood în 2009, a stârnit critici din partea ONU și a premierului olandez Rob Jetten. Organizația Națiunilor Unite avertizează că difuzarea execuției ar încălca interdicția absolută a torturii, în timp ce șeful guvernului olandez a calificat decizia drept „absurdă”.

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ONU: Transmiterea execuției în direct ar încălca interdicția torturii

Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a avertizat că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar echivala cu o execuție publică și ar încălca interdicția absolută a torturii.

„Transmiterea în direct a unei execuții echivalează cu o execuție publică și ar încălca interdicția absolută a torturii”, a transmis instituția într-un mesaj trimis agenției AFP.

Organizația a amintit că a exprimat poziții similare în legătură cu execuțiile publice din Afganistan și Iran, pe care le consideră forme de tratament sau pedeapsă crude, inumane ori degradante.

Premierul olandez: „Este cu adevărat absurd”

Premierul Olandei, Rob Jetten, a criticat vineri decizia administrației americane de a transmite execuția în direct, pe care a descris-o drept „absurdă”.

„Personal, consider cu adevărat absurd să transmiți în direct o execuție prin pedeapsa cu moartea”, a declarat Jetten la o conferință de presă organizată la Haga, citat de POLITICO.

El a precizat că nu a discutat recent direct cu Statele Unite despre această decizie, dar a spus că autoritățile olandeze și-ar putea exprima nemulțumirea prin contacte diplomatice, inclusiv la nivelul ministerelor de externe.

Jetten a afirmat că platformele de socializare din Europa au responsabilitatea de a împiedica difuzarea imaginilor cu execuția pe canalele lor. El a recunoscut însă că oprirea completă a răspândirii imaginilor ar putea fi imposibilă.

În cazul în care înregistrarea va ajunge pe platformele europene, premierul se așteaptă la numeroase sesizări. Potrivit acestuia, continuțul violent trebuie moderat în conformitate cu legislația europeană.

Ce se știe despre execuția lui Nidal Hasan

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că execuția lui Hasan este programată pentru 3 decembrie, la Fort Hood, în Texas, și că va fi efectuată de un pluton de execuție. Un oficial al Departamentului Apărării a confirmat ulterior că aceasta va fi transmisă în direct, fără să precizeze pe ce platforme ar urma să fie difuzată.

„Va fi transmisă în direct. Detaliile vor urma”, a confirmat și un oficial al Pentagonului, citat de BBC sub protecția anonimatului.

Hasan, fost psihiatru militar, a fost condambat pentru uciderea a 13 persoane într-un atac armat comis în 2009, la baza militară Fort Hood.

Dacă execuția va avea loc la data anunțată, ar fi prima execuție a unui militar aerican în peste 60 de ani. De asemenea, potrivit Death Penalty Informațion Center, ar fi prima execuție a unui militar american prin înpușcare din 1945 și prima din istoria armatei SUA transmisă în direct.

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