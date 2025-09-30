Experții ONU condamnă „amploarea uluitoare” a execuțiilor din Iran. Peste o mie de oameni au fost executați de la începutul anului

Experții ONU în drepturile omului s-au declarat consternați de „escaladarea dramatică” a numărului de execuții din Iran, peste o mie de persoane fiind executate în primele nouă luni ale anului 2025.

„Amploarea execuțiilor din Iran este uluitoare și reprezintă o încălcare gravă a dreptului la viață”, au avertizat cei cinci raportori speciali ai Națiunilor Unite într-o declarație comună citată de BBC.

Aceștia au menționat că jumătate din execuțiile cunoscute au fost pentru infracțiuni legate de droguri și că în ultimele săptămâni au fost documentate, în medie, nouă spânzurări pe zi.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea autorităților de la Teheran, dar Guvernul a apărat anterior utilizarea pedepsei cu moartea, spunând că aceasta este limitată doar la „cele mai grave infracțiuni”.

Tot mai multe execuții în Iran

Avertismentul vine în aceeași zi în care Iranul a anunțat că un bărbat acuzat de spionaj pentru Israel a fost executat.

Autoritățile de la Teheran au anunțat – potrivit AFP – că „unul dintre cei mai importanţi spioni” ai Israelului a fost executat în dimineața zilei de luni, 29 septembrie 2025.

El a fost spânzurat luni, după ce Curtea Supremă a respins apelul său împotriva condamnării sale pentru acuzația de corupție, a adăugat aceasta. El a fost al unsprezecelea bărbat condamnat pentru spionaj pentru Israel executat de Iran în acest an.

Săptămâna trecută, Amnesty International și grupul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, au declarat că au documentat execuțiile a o mie de persoane în Iran din ianuarie, depășind deja totalul raportat anul trecut de 975.

Potrivit Iran Human Rights, 50% dintre cei executați în acest an au fost acuzați de fapte legate de droguri; 43% de crimă; 3% de fapte legate de securitate și de „rebeliune armată împotriva statului”, „corupție pe Pământ” și „dușmănie împotriva lui Dumnezeu”; și 1% de spionaj.

Printre aceștia se numără 28 de femei, 58 de cetățeni afgani și ceea ce Amnesty a descris ca fiind „un număr disproporționat de persoane din comunități minoritare”. Ambele grupuri au declarat că execuțiile au urmat unor procese nedrepte, marcate de acuzații de tortură și alte rele tratamente aplicate deținuților.

Sursa foto: Shutterstock