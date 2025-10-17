EXPLOZIE în fața casei unui cunoscut jurnalist de investigații din Italia. Poliția suspectează un atac mafiot

O explozie produsă joi seară a distrus două mașini aparținând familiei jurnalistului de investigații italian Sigfrido Ranucci, în fața casei sale din Pomezia, un oraș la sud de Roma.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Ranucci a declarat că explozia, care a avut loc în jurul orei 22:00, ora locală (23:00, ora României, n. red.), a fost cauzată de un dispozitiv exploziv plasat sub mașini. Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat incidentul și a spus că aceasta a avut ca scop intimidarea jurnalistului. Maşina fiicei sale şi faţada casei sale au fost, de asemenea, avariate de explozie, care nu a provocat victime.

În acest moment nu se cunoaşte motivul sau autorul faptelor. Cu toate acestea, după intervenţia pompierilor, cazul este anchetat de divizia de operaţiuni speciale a poliţiei şi de procurorii antimafia din Roma, care iau în considerare infracţiunea de daune agravate prin metode mafiote, potrivit informaţiilor difuzate de mass-media.

Cine este Sigfrido Ranucci

Ranucci a postat pe rețelele de socializare un videoclip care arăta epava a două mașini parcate pe o stradă în fața unei porți metalice negre. Un dispozitiv exploziv conținând aproximativ un kilogram de explozibili a fost plasat lângă mașina jurnalistului, notează ANSA.

Investigațiile inițiale sugerează că dispozitivul a fost plasat între mașină și o poartă . Resturile au fost ridicate de la fața locului și vor fi supuse unor investigații suplimentare. Carabinierii investighează în prezent incidentul și au preluat deja imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Ranucci este gazda emisiunii „Report”, o emisiune de investigații de pe postul public italian de radiodifuziune Rai 3. El se află sub protecție polițienească din 2021 din cauza unui complot al grupării criminale organizate ‘Ndrangheta. Aproximativ 20 de jurnaliști italieni care au investigat corupția și crima organizată sunt sub protecție polițienească în acest an, potrivit Reporteri fără Frontiere.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Viktor ORBAN anunță că va discuta vineri cu Vladimir Putin despre întâlnirea de la Budapesta cu Donald Trump

Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști

Sursa foto: Profimedia, Sursa video: X/Report