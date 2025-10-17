Prima pagină » Știri externe » Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști

Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști

17 oct. 2025, 09:02, Știri externe
Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști
Galerie Foto 7

Cel puțin o persoană a murit și alte peste o sută au fost rănite după confruntările dintre protestatari și forțele de ordine în Lima, capitala Peru.

Protestele au loc la mai puțin de o săptămână după ce José Jerí a fost învestit în funcția de președinte interimar în urma punerii sub acuzare a predecesoarei sale, Dina Boluarte, scrie BBC.

Demonstrațiile au început de miercuri și au fost organizate în principal de tineri peruvieni care cer ca clasa politică a țării să facă mai multe pentru a combate nivelurile ridicate ale criminalității și corupției. Președintele Jerí a declarat că protestul a fost infiltrat de infractori hotărâți să provoace haos și a lansat o anchetă cu privire la circumstanțele morții protestatarului.

Guvernul va declara stare de urgenţă la Lima şi pregăteşte un pachet de măsuri pentru a gestiona insecuritatea crescândă, a declarat, joi seară, premierul Ernesto Alvarez, într-o conferinţă de presă.

Proteste de amploare în Peru

Protestul de miercuri seară, la care au chemat tinerii Gen Z, angajaţii din transporturi şi grupuri civile, este cel mai recent dintr-o serie de demonstraţii împotriva corupţiei şi a infracţiunilor, care au dus la îndepărtarea dramatică a fostului preşedinte Dina Boluarte, joia trecută. Mii de protestatari s-au adunat în ţară, iar câteva sute s-au ciocnit cu Poliţia, în faţa Congresului din Lima. Poliţia a tras cu gaze lacrimogene, în timp ce unii dintre protestatari au aruncat cu artificii, pietre şi obiecte aprinse.

„Toată lumea trebuie să plece!”, au scandat protestatarii când au ajuns la Congres şi au încercat să dărâme barierele de metal care protejau clădirea, ceea ce a dus la ciocniri. Un bărbat de 32 de ani, Eduardo Mauricio Ruiz, a murit în timpul protestului, iar moartea sa va fi anchetată, a explicat Fernando Losada, un reprezentant al Avocatului Poporului.

Procuratura din Peru a afirmat că Ruiz a murit după ce a fost împuşcat. Ulterior, şeful Poliţiei Naţionale din Peru (PNP), Oscar Arriola, a declarat jurnaliştilor că Luis Magallanes, un membru al forţelor de ordine, a fost agresat fizic şi a tras cu arma. Arriola a adăugat că Magallanes se află în spital şi că a fost suspendat din funcţie.

Jeri şi-a exprimat regretul privind moartea lui Ruiz într-o postare pe X, afirmând că decesul va fi anchetat „în mod obiectiv”. El a pus violenţa pe seama „delincvenţilor care s-au infiltrat într-o demonstraţie paşnică pentru a semăna haos”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”

Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington”

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE”
09:51
The Telegraph: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este o LOVITURĂ pentru Europa. „Va șterge zâmbetul de pe fața UE”
EXTERNE Amenda primită de un șofer în Austria. Nu a fost atent când și-a făcut vinieta
09:22
Amenda primită de un șofer în Austria. Nu a fost atent când și-a făcut vinieta
ANALIZĂ Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung
06:30
Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung
EXCLUSIV Toamna revoltelor în toată Europa. Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul nemulțumirilor. Harta punctelor fierbinți. În România e “stabilitate
06:00
Toamna revoltelor în toată Europa. Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul nemulțumirilor. Harta punctelor fierbinți. În România e “stabilitate
ULTIMA ORĂ Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”
01:02
Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”
EXTERNE John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate
00:40
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Digi24
Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală Data publicării: 17.10.
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Evz.ro
Explozie puternică într-un bloc din Rahova. Trei etaje au fost afectate. Două persoane au murit
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce au făcut Oleg Spînu și Andreea Cuciuc cu o seară înaintea TRAGEDIEI în care fiica lui Igor Cuciuc a murit: "Mai aveam și unele secrete".
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Un semn timpuriu al demenței ar putea fi ascuns în forma creierului nostru
ACTUALITATE Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA”
09:58
Marius Tucă: „Faptul că Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta este o mare lovitură pentru ROMÂNIA”
SPORT Dan Alexa, apariție SURPRIZĂ alături de Elisabeta Lipă și Amatto Zaharia
09:45
Dan Alexa, apariție SURPRIZĂ alături de Elisabeta Lipă și Amatto Zaharia
ACTUALITATE Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final
09:41
Doliu în muzica rock. Ace Frehley, legendarul chitarist al trupei Kiss a MURIT la 74 de ani: Am fost binecuvântați să fim alături de el până la final
METEO ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
09:39
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
BREAKING NEWS EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați
09:38
EXPLOZIE puternică în București. Haos în intervenția autorităților. A fost activat planul roșu. Sunt 2 morți și 11 răniți. Oamenii sunt disperați