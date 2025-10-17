Protestele Gen Z ajung și în PERU. Un mort și zeci de răniți după confruntările dintre manifestanți și polițiști

Cel puțin o persoană a murit și alte peste o sută au fost rănite după confruntările dintre protestatari și forțele de ordine în Lima, capitala Peru.

Protestele au loc la mai puțin de o săptămână după ce José Jerí a fost învestit în funcția de președinte interimar în urma punerii sub acuzare a predecesoarei sale, Dina Boluarte, scrie BBC.

Demonstrațiile au început de miercuri și au fost organizate în principal de tineri peruvieni care cer ca clasa politică a țării să facă mai multe pentru a combate nivelurile ridicate ale criminalității și corupției. Președintele Jerí a declarat că protestul a fost infiltrat de infractori hotărâți să provoace haos și a lansat o anchetă cu privire la circumstanțele morții protestatarului.

Guvernul va declara stare de urgenţă la Lima şi pregăteşte un pachet de măsuri pentru a gestiona insecuritatea crescândă, a declarat, joi seară, premierul Ernesto Alvarez, într-o conferinţă de presă.

Proteste de amploare în Peru

Protestul de miercuri seară, la care au chemat tinerii Gen Z, angajaţii din transporturi şi grupuri civile, este cel mai recent dintr-o serie de demonstraţii împotriva corupţiei şi a infracţiunilor, care au dus la îndepărtarea dramatică a fostului preşedinte Dina Boluarte, joia trecută. Mii de protestatari s-au adunat în ţară, iar câteva sute s-au ciocnit cu Poliţia, în faţa Congresului din Lima. Poliţia a tras cu gaze lacrimogene, în timp ce unii dintre protestatari au aruncat cu artificii, pietre şi obiecte aprinse.

„Toată lumea trebuie să plece!”, au scandat protestatarii când au ajuns la Congres şi au încercat să dărâme barierele de metal care protejau clădirea, ceea ce a dus la ciocniri. Un bărbat de 32 de ani, Eduardo Mauricio Ruiz, a murit în timpul protestului, iar moartea sa va fi anchetată, a explicat Fernando Losada, un reprezentant al Avocatului Poporului.

Procuratura din Peru a afirmat că Ruiz a murit după ce a fost împuşcat. Ulterior, şeful Poliţiei Naţionale din Peru (PNP), Oscar Arriola, a declarat jurnaliştilor că Luis Magallanes, un membru al forţelor de ordine, a fost agresat fizic şi a tras cu arma. Arriola a adăugat că Magallanes se află în spital şi că a fost suspendat din funcţie.

Jeri şi-a exprimat regretul privind moartea lui Ruiz într-o postare pe X, afirmând că decesul va fi anchetat „în mod obiectiv”. El a pus violenţa pe seama „delincvenţilor care s-au infiltrat într-o demonstraţie paşnică pentru a semăna haos”.

