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Explozie în Israel: 20 de persoane au fost rănite din cauza detonării unui proiectil neexplodat. Printre victime sunt elevi în stare critică

Explozie în Israel: 20 de persoane au fost rănite din cauza detonării unui proiectil neexplodat. Printre victime sunt elevi în stare critică
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Cel puțin 20 de persoane au fost rănite luni în nordul Israelului, în apropierea frontierei cu Libanul, în urma unei explozii declanșate în timpul unei excursii școlare, a relatat postul Al Jazeera pe baza declarațiilor poliției.

Victimele sunt elevi și cadre didactice de la un liceu religios care se aflau în zona comunității Neot Mordechai, între kibuțurile Manara și Yiftach.

În prezent, echipajele de intervenție acordă îngrijiri medicale de urgență, iar forțele de ordine au securizat complet perimetrul.

Serviciul israelian de prim-ajutor Magen David Adom a anunțat că paramedicii au preluat opt victime în stare gravă și moderată, precum și alți răniți cu leziuni ușoare.

Potrivit administrației locale din Maalot-Tarshiha, grupul de tineri participa la o activitate în aer liber în momentul producerii deflagrației.

Polițiștii din districtul nordic și geniștii militari au sosit la fața locului pentru a stabili natura încărcăturii explozive. Elicoptere și unități ale armatei au fost mobilizate pentru evacuarea rapidă a persoanelor afectate către unitățile medicale din zonă.

Ancheta privind originea dispozitivuluiÎn acest moment, originea exactă a proiectilului neexplodat și mecanismul prin care a avut loc detonarea rămân necunoscute.

Anchetatorii verifică dacă proiectilul provine din schimburile de focuri recente de la frontieră sau dintr-un depozit vechi neidentificat. Jurnalista Nour Odeh a relatat că o parte dintre răniți se află în stare critică.

„Există foarte puține detalii precise despre ceea ce s-a întâmplat sau despre sursa acestei explozii, însă evenimentul arată clar că nordul Israelului și zona de frontieră cu Libanul rămân un sector cu operațiuni militare intense. Au văzut distrugerile masive provocate comunităților lor de rachete și, potrivit rapoartelor, mulți dintre ei nu au fost încurajați să se întoarcă, întrucât situația rămâne instabilă.”, a declarat corespondenta.

Evenimentul a generat reacții imediate în rândul guvernului de la Tel Aviv, aflat în pragul alegerilor parlamentare din 25 octombrie. Premierul Benjamin Netanyahu a plecat spre regiunea de frontieră, iar ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, și-a anulat agenda publică pe ziua de azi pentru a monitoriza intervenția de salvare.

Sursa Foto: Al Jazeera

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