Prima pagină » Știri externe » Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți

Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți

Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doi muncitori, în vârstă de 43 și 50 de ani, au fost grav răniți în urma unei explozii produse vineri, la rafinăria Motor Oil din Agioi Theodoroi, Grecia. Cei doi au fost intubați la un spital din Corint și transferați ulterior la Thriasio, unde există o unitate specializată în tratarea arsurilor. Potrivit autorităților medicale, starea lor este critică.

Explozia s-a produs în timpul lucrărilor de întreținere

Explozia a avut loc în jurul orei 11:00, în afara rafinăriei Motor Oil din Agioi Theodoroi. Cei doi răniți sunt muncitori ai unor firme externe, potrivit informațiilor publicate de presa elenă.

Bărbații au fost transportați inițial la Spitalul General din Corint, unde au fost intubați. Ulterior, au fost transferați la spitalul Thriasio, care dispune de o unitate specializată pentru tratarea pacienților cu arsuri.

Transportul a fost asigurat cu ambulanțe private ale companiei Motor Oil, care are și propriile autospeciale de pompieri.

Pompierii nu au fost chemați să intervină, întrucât explozia nu a fost urmată de un incendiu. Poliția s-a deplasat la locul incidentului și la spital.

Anunțul companiei Motor Oil

Compania a confirmat incidentul într-un comunicat oficial și a precizat că explozia s-a produs în timpul unor lucrări ample de întreținere preventivă la rafinărie.

„Astăzi, la ora 11:00, în timpul unor lucrări ample de întreținere preventivă la rafinăria noastră, doi angajați au fost grav răniți. Angajații au primit imediat primul ajutor necesar și au fost transportați la spital.

Starea lor este gravă și primesc îngrijiri adecvate. Încă de la început, au fost activate toate protocoalele de siguranță și de intervenție în caz de urgență necesare”, a transmis Motor Oil.

Starea celor doi muncitori este critică

Michalis Giannakos, președintele Federației Panhelene a Angajaților din Spitalele Publice (POEDIN), a declarat pentru postul SKAI că cei doi muncitori nu prezintă arsuri externe, însă starea lor este critică.

Cauzele exacte ale exploziei nu au fost precizate în informațiile publicate până în prezent.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Elon Musk și titanii din Silicon Valley, decorați de Donald Trump cu Medalia Națională pentru Știință
15:17
Elon Musk și titanii din Silicon Valley, decorați de Donald Trump cu Medalia Națională pentru Știință
VIDEO Navi Pillay, laureata Nobel pentru Pace, a glumit pe seama lui Trump după ce a aflat că a câștigat premiul
14:55
Navi Pillay, laureata Nobel pentru Pace, a glumit pe seama lui Trump după ce a aflat că a câștigat premiul
CONTROVERSĂ Fostul șef al serviciul de informații externe al Germaniei, arestat pentru spionaj și trădare, ar fi avut „contacte de lungă durată“ cu China, relatează revista „Spiegel”
13:48
Fostul șef al serviciul de informații externe al Germaniei, arestat pentru spionaj și trădare, ar fi avut „contacte de lungă durată“ cu China, relatează revista „Spiegel”
VIDEO Un agent ICE a împușcat un bărbat în New York, în timpul unei operațiuni de arestare. Un copil de cinci ani se afla în mașină
13:32
Un agent ICE a împușcat un bărbat în New York, în timpul unei operațiuni de arestare. Un copil de cinci ani se afla în mașină
FLASH NEWS „Hitler Mussolini“ a câștigat alegerile dintr-un sat din Peru cu 34,5 % din voturi. În ce colțuri ale lumii sunt interzise aceste nume
13:15
„Hitler Mussolini“ a câștigat alegerile dintr-un sat din Peru cu 34,5 % din voturi. În ce colțuri ale lumii sunt interzise aceste nume
ULTIMA ORĂ Fostul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și judecătoare la Curtea Internațională de Justiție, Navanethem „Navi” Pillay, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
12:27
Fostul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și judecătoare la Curtea Internațională de Justiție, Navanethem „Navi” Pillay, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Mediafax
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul. Avertisment dramatic: „Este o chestiune de supraviețuire”
Digi24
VIDEO. Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?”/ „Nu vă e rușine?”
Cancan.ro
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Adevarul
Euro se apropie de 5,5 lei. De ce BNR ar putea lăsa leul să se deprecieze
Mediafax
Bruxelles-ul spune „nu” Italiei și Greciei. Cele două țări vor să cheltuiască mai mult pentru a-și proteja cetățenii de scumpirile energiei
Click
Sânziana Buruiană, dezvăluiri despre viața de cuplu! Ce se întâmplă între ea și soț: „Nu mai avem timp”
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Cancan.ro
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
14 octombrie 1947 – Chuck Yeager sparge bariera sunetului
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
ACTUALITATE România, pe lista UE a proiectelor strategice pentru materiile prime critice. Comisia Europeană a selectat 46 de investiții în 16 state membre
15:30
România, pe lista UE a proiectelor strategice pentru materiile prime critice. Comisia Europeană a selectat 46 de investiții în 16 state membre
FLASH NEWS UE schimbă regulile pentru fermele de porci și păsări din România. Costurile de conformare, estimate la peste 500 milioane euro la nivel european
15:15
UE schimbă regulile pentru fermele de porci și păsări din România. Costurile de conformare, estimate la peste 500 milioane euro la nivel european
VIDEO Noi detalii după audierea lui Vlad Băltățeanu, presupusul criminal al Valentinei, fata găsită în râul Olt. Avocatul Adrian Cuculis: ”Nu a vrut să semneze absolut nimic”
15:10
Noi detalii după audierea lui Vlad Băltățeanu, presupusul criminal al Valentinei, fata găsită în râul Olt. Avocatul Adrian Cuculis: ”Nu a vrut să semneze absolut nimic”
POLITICĂ Alexandru Rogobete face apel la dialog între PSD, PNL și UDMR: „România nu mai are nevoie de orgolii politice”
14:37
Alexandru Rogobete face apel la dialog între PSD, PNL și UDMR: „România nu mai are nevoie de orgolii politice”
FLASH NEWS TikTok riscă o amendă uriașă după alegerile prezidențiale din România. Ancheta Comisiei Europene, încă în desfășurare după aproape doi ani
14:23
TikTok riscă o amendă uriașă după alegerile prezidențiale din România. Ancheta Comisiei Europene, încă în desfășurare după aproape doi ani
ECONOMIE Curs valutar BNR, vineri, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul scad, dar aurul se scumpește puternic. Noile cotații anunțate de Banca Națională
14:07
Curs valutar BNR, vineri, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul scad, dar aurul se scumpește puternic. Noile cotații anunțate de Banca Națională

Cele mai noi

Trimite acest link pe