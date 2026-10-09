Explozie la o rafinărie de petrol din Grecia. Doi muncitori au fost grav răniți

Doi muncitori, în vârstă de 43 și 50 de ani, au fost grav răniți în urma unei explozii produse vineri, la rafinăria Motor Oil din Agioi Theodoroi, Grecia. Cei doi au fost intubați la un spital din Corint și transferați ulterior la Thriasio, unde există o unitate specializată în tratarea arsurilor. Potrivit autorităților medicale, starea lor este critică.

Explozia s-a produs în timpul lucrărilor de întreținere

Explozia a avut loc în jurul orei 11:00, în afara rafinăriei Motor Oil din Agioi Theodoroi. Cei doi răniți sunt muncitori ai unor firme externe, potrivit informațiilor publicate de presa elenă.

Bărbații au fost transportați inițial la Spitalul General din Corint, unde au fost intubați. Ulterior, au fost transferați la spitalul Thriasio, care dispune de o unitate specializată pentru tratarea pacienților cu arsuri.

Transportul a fost asigurat cu ambulanțe private ale companiei Motor Oil, care are și propriile autospeciale de pompieri.

Pompierii nu au fost chemați să intervină, întrucât explozia nu a fost urmată de un incendiu. Poliția s-a deplasat la locul incidentului și la spital.

Anunțul companiei Motor Oil

Compania a confirmat incidentul într-un comunicat oficial și a precizat că explozia s-a produs în timpul unor lucrări ample de întreținere preventivă la rafinărie.

„Astăzi, la ora 11:00, în timpul unor lucrări ample de întreținere preventivă la rafinăria noastră, doi angajați au fost grav răniți. Angajații au primit imediat primul ajutor necesar și au fost transportați la spital. Starea lor este gravă și primesc îngrijiri adecvate. Încă de la început, au fost activate toate protocoalele de siguranță și de intervenție în caz de urgență necesare”, a transmis Motor Oil.

Starea celor doi muncitori este critică

Michalis Giannakos, președintele Federației Panhelene a Angajaților din Spitalele Publice (POEDIN), a declarat pentru postul SKAI că cei doi muncitori nu prezintă arsuri externe, însă starea lor este critică.

Cauzele exacte ale exploziei nu au fost precizate în informațiile publicate până în prezent.