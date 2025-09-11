Prima pagină » Știri externe » FBI oferă o RECOMPENSĂ de 100.000 de dolari pentru informații privind asasinul lui Charlie Kirk

FBI oferă o RECOMPENSĂ de 100.000 de dolari pentru informații privind asasinul lui Charlie Kirk

11 sept. 2025, 20:23, Știri externe
FBI oferă o RECOMPENSĂ de 100.000 de dolari pentru informații privind asasinul lui Charlie Kirk

FBI a anunțat că oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care să ducă la identificarea și arestarea persoanei sau persoanelor responsabile de asasinarea lui Charlie Kirk.

FBI a anunțat recompensa pe platforma X, la scurt timp după ce biroul FBI din Salt Lake City a publicat imagini cu o “persoană de interes”, notează CNN.

Potrivit anunțului FBI, recompensa va fi pentru „informații care vor duce la identificarea și arestarea persoanei (sau persoanelor) responsabile de uciderea lui Charlie Kirk”.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să ia legătura cu agenții FBI printr-un număr de telefon; deasemenea, pot trimite fotografii și videoclipuri online.

Anterior, autoritățile au declarat că primiseră 130 de ponturi de la public până în această dimineață.

Ucigașul nu a fost încă prins – dar o pușcă de mare putere a fost găsită în pădurile din apropiere. Autoritățile au mai găsit și o „urmă de încălțăminte… și o amprentă a antebrațului.”

Autoritățile au mai spus că au reconstituit traseul atacatorului înainte și după atac.

Oficialii au spus că sunt „încrezători în abilitățile noastre” de a-l urmări pe atacator și că au „înregistrări video bune” cu suspectul.

Anterior, anchetatorii au spus că „lucrează cu unele tehnologii și câteva modalități de a identifica acest individ” și, dacă nu reușesc, vor împărtăși imagini public cu mass-media pentru a fi ajutați să identifice suspectul.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primele imagini cu presupusul asasin fugar al lui Charlie Kirk, după ce arma crimei a fost găsită

CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI

Citește și

EXTERNE Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american
19:18
Secretarul de stat adjunct al SUA anunță că cei care s-au bucurat public de uciderea lui Charlie KIRK nu mai au ce călca pe teritoriu american
EXTERNE CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI
18:53
CNN: Posibile indicii despre identitatea ASASINULUI lui Charlie Kirk, în mesajele scrijelite pe pușca și muniția găsite de FBI
EXTERNE Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
18:13
Autoritățile din Germania au percheziționat casa și birourile unui cunoscut parlamentar, acuzat că a avut legături cu CHINA
NEWS ALERT Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității
17:39
Pușca folosită la ASASINAREA lui Charlie Kirk a fost găsită de polițiști. Presupusul atacator a fost văzut pe acoperișul clădirii universității
EXTERNE Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a
17:11
Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a
EXTERNE Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția a două state
16:35
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția a două state
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 11 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 28,63 de milioane de lei la Loto 6/49
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
BDLP, anunțul momentului: Se retrage pe perioadă nelimitată 
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, astronomii au fotografiat jeturile stelare de la o stea tânără, aflată la 26.000 de ani-lumină de Soare