FBI oferă o RECOMPENSĂ de 100.000 de dolari pentru informații privind asasinul lui Charlie Kirk

FBI a anunțat că oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care să ducă la identificarea și arestarea persoanei sau persoanelor responsabile de asasinarea lui Charlie Kirk.

FBI a anunțat recompensa pe platforma X, la scurt timp după ce biroul FBI din Salt Lake City a publicat imagini cu o “persoană de interes”, notează CNN.

Potrivit anunțului FBI, recompensa va fi pentru „informații care vor duce la identificarea și arestarea persoanei (sau persoanelor) responsabile de uciderea lui Charlie Kirk”.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să ia legătura cu agenții FBI printr-un număr de telefon; deasemenea, pot trimite fotografii și videoclipuri online.

Anterior, autoritățile au declarat că primiseră 130 de ponturi de la public până în această dimineață.

Ucigașul nu a fost încă prins – dar o pușcă de mare putere a fost găsită în pădurile din apropiere. Autoritățile au mai găsit și o „urmă de încălțăminte… și o amprentă a antebrațului.”

Autoritățile au mai spus că au reconstituit traseul atacatorului înainte și după atac.

Oficialii au spus că sunt „încrezători în abilitățile noastre” de a-l urmări pe atacator și că au „înregistrări video bune” cu suspectul.

Anterior, anchetatorii au spus că „lucrează cu unele tehnologii și câteva modalități de a identifica acest individ” și, dacă nu reușesc, vor împărtăși imagini public cu mass-media pentru a fi ajutați să identifice suspectul.

Foto: Profimedia

