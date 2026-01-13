Acordul UE – Mercosur scoate din nou fermierii francezi în stradă. Peste 350 de tractoare sunt lăsate pe malurile Senei în semn de protest

Fermierii francezi protestează din nou marți la Paris, cu peste 350 de tractoare adunate în zona Pieței Concorde și pe marile artere ale capitalei. Acțiunea a fost organizată de principalele sindicate agricole, care cer guvernului măsuri rapide și clare pentru protejarea agriculturii naționale, în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur.

Principala nemulțumire vizează importurile de produse agricole din America de Sud, în special carne de vită, pasăre și zahăr. Fermierii susțin că aceste produse vor intra pe piața europeană la prețuri mai mici și în condiții de producție diferite, ceea ce ar crea o concurență pe care Europa nu o poate susține.

După ce au intrat dis-de-dimineață prin Porte Dauphine, tractoarele au circulat de-a lungul principalelor artere ale Parisului, inclusiv pe faimoasa Champs-Elysees.

Cerințele fermierilor francezi

Protestatarii au cerut menținerea unor standarde egale de mediu și de siguranță alimentară pentru toate produsele comercializate în UE și au avertizat că acordul riscă să slăbească suveranitatea alimentară a Franței. Sindicatele spun că, fără garanții ferme, multe ferme, mai ales cele de dimensiuni mici și medii, se vor confrunta cu dificultăți serioase.

Guvernul francez a reiterat că nu susține acordul în forma actuală și că va apăra interesele agricultorilor în negocierile europene. Cu toate acestea, organizațiile profesionale consideră că declarațiile politice nu sunt suficiente și cer decizii concrete înainte de semnarea oricărui acord cu statele Mercosur.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Liderii Uniunii Europene aprobă acordul comercial cu Mercosur. În Polonia și Italia au început deja protestele împotriva acordului

Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund