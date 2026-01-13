Prima pagină » Știri externe » Acordul UE – Mercosur scoate din nou fermierii francezi în stradă. Peste 350 de tractoare sunt lăsate pe malurile Senei în semn de protest

Acordul UE – Mercosur scoate din nou fermierii francezi în stradă. Peste 350 de tractoare sunt lăsate pe malurile Senei în semn de protest

13 ian. 2026, 10:47, Știri externe

Fermierii francezi protestează din nou marți la Paris, cu peste 350 de tractoare adunate în zona Pieței Concorde și pe marile artere ale capitalei. Acțiunea a fost organizată de principalele sindicate agricole, care cer guvernului măsuri rapide și clare pentru protejarea agriculturii naționale, în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur.

Principala nemulțumire vizează importurile de produse agricole din America de Sud, în special carne de vită, pasăre și zahăr. Fermierii susțin că aceste produse vor intra pe piața europeană la prețuri mai mici și în condiții de producție diferite, ceea ce ar crea o concurență pe care Europa nu o poate susține.

După ce au intrat dis-de-dimineață prin Porte Dauphine, tractoarele au circulat de-a lungul principalelor artere ale Parisului, inclusiv pe faimoasa Champs-Elysees.

Cerințele fermierilor francezi

Protestatarii au cerut menținerea unor standarde egale de mediu și de siguranță alimentară pentru toate produsele comercializate în UE și au avertizat că acordul riscă să slăbească suveranitatea alimentară a Franței. Sindicatele spun că, fără garanții ferme, multe ferme, mai ales cele de dimensiuni mici și medii, se vor confrunta cu dificultăți serioase.

Guvernul francez a reiterat că nu susține acordul în forma actuală și că va apăra interesele agricultorilor în negocierile europene. Cu toate acestea, organizațiile profesionale consideră că declarațiile politice nu sunt suficiente și cer decizii concrete înainte de semnarea oricărui acord cu statele Mercosur.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Liderii Uniunii Europene aprobă acordul comercial cu Mercosur. În Polonia și Italia au început deja protestele împotriva acordului

Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
10:20
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
ANALIZA de 10 „Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
10:00
„Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
EXTERNE Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
09:28
Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
EXTERNE Afișul „de criză” dintr-un bar italian care stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l înlăture: „E o glumă despre inflație”
09:06
Afișul „de criză” dintr-un bar italian care stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l înlăture: „E o glumă despre inflație”
MILITAR Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”
09:00
Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute”
EXTERNE Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată
08:38
Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Astronomii au calculat momentul în care vom putea vedea o supernovă de pe Pământ
TURISM Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
10:42
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
TURISM De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
10:24
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
TAXE Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
10:05
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
10:00
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
SPORT Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
09:44
Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
SPORT Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
09:44
Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”

Cele mai noi

Trimite acest link pe