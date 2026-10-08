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Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“

Melania Agiu
Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“
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Premierul Slovaciei, Robert Fico, consideră că statuia care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat, expusă, săptămâna aceasta, la Parlamentul European, este „un semn al declinului întregii Europe“.

Considerat unul dintre cei mai apropiați lideri europeni ai Administrației Trump, Fico a reacționat dur pe X după ce imagini cu statuia lui președintelui american de la Prlamentul European au inundat internetul.

„O STATUIE A LUI DONALD TRUMP ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ESTE UN SEMN AL DECLINULUI ÎNTREGI UNII EUROPENE.

Statuia satirică a președintelui american Donald Trump, expusă în incinta Parlamentului European, este un semn al declinului întregii Uniuni Europene. Nu sunt de acord cu toate politicile președintelui american, nici pe departe. Însă într-o perioadă care necesită dialog și respect reciproc, insultarea partenerilor noștri în cadrul unor sedii oficiale demonstrează o profundă neînțelegere a vremurilor în care trăim.“, a subliniat premierul Scovaciei pe contul său de X.

„Este trist că cei care conduc Parlamentul European, în orbirea lor, nu mai pot face distincția între dreptul legitim de a avea o opinie diferită și acțiunile unor indivizi lipsiți de valori spirituale, aventurieri și nebuni.“, a continuat oficialul, întrebându-se dacă șefii Parlamentului European ar fi de acord cu expunerea unor reprezentări batjocoritoare ale președintelui francez, Emmanuel Macron, sau ale cancelarului federal german, Friedrich Merz.

„Întrucât răspunsul la această întrebare este absolut evident, mă aștept ca președintele Parlamentului European să retragă imediat reprezentarea jignitoare a președintelui american din incinta Parlamentului European.“, a transmis Fico.

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Statuia a fost dezvelită pe 6 octombrie 2026 și rămâne expusă în incinta Parlamentului European doar pentru o perioadă scurtă, până joi, 8 octombrie 2026. Intitulată „Ciuma portocalie” (The Orange Plague) sau „Regele nedreptății”, sculptura din cupru placată cu aur de 23 de carate are o înălțime de aproximativ 2,5 metri și îl înfățișează pe președintele american nud, stând pe umerii unui bărbat fragil. Instalația aparține artistului și sculptorului danez Jens Galschiøt.

Pe soclu este inscripționat mesajul: „Stau pe spatele unui om. El se prăbușește sub povara mea. Voi face orice pentru a-l ajuta. În afară de a coborî de pe spatele lui.”

Galschiot a explicat că statuia a fost inspirată de povestea „Hainele cele noi ale împăratului”, în care un conducător vanitos umblă gol, convins că poartă haine extraordinare.

Ciuma Portocalie a fost expusă anterior la demonstrațiile „nu interveniți în Groenlanda” de la Copenhaga, la începutul acestui an, și la Summitul ONU privind clima CopP30 de la Belém, Brazilia, anul trecut. După instalația actuală de la Strasbourg, Galschiøt intenționează să expună din nou Ciuma Portocalie la Conferința ONU privind clima Cop31 de luna viitoare, în Antalya, Turcia.

Un purtător de cuvânt al Parlamentului European a declarat pentru CNN că expoziția sculpturii lui Galschiøt fusese aprobată de chestorii parlamentului, un grup interpartizan de europarlamentari care se ocupă de deciziile administrative.

„Fiecare eurodeputat are dreptul să sponsorizeze două evenimente sau expoziții culturale pe legislatură, în domenii dedicate”, se arată în comunicat, adăugând că chestorii „evaluează respectarea normelor în vigoare”. Expoziția a fost sponsorizată de eurodeputatul danez de stânga, Per Clausen.

Expoziția a mai atras critici dure și din partea dreptei. Europarlamentarul belgian Barbara Pas, membră a partidului de extremă dreaptă Vlaams Belang și afiliată grupului politic european Patrioți pentru Europa (PfE), a numit expoziția o „rușine”, acuzând PE că nu a arătat „respect fundamental pentru președintele unei națiuni prietene”. Europarlamentarul maghiar Fidesz, Ernő Schaller-Baross, a susținut că, dacă ar fi cazul, Bruxelles-ul ar condamna o reprezentare nudă comparabilă a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, ca fiind dezumanizantă. Potrivit acestuia, expoziția lui Trump este o „ipocrizie”.

Însă criticile nu s-au limitat la dreapta. Europarlamentarul irlandez Barry Cowen din partea partidului centrist Fianna Fáil a declarat că expoziția a fost „absurdă și inacceptabilă”, adăugând că oamenii nu trebuie să-l susțină pe Trump sau politicile sale pentru a se opune. Cowen a mai spus că a scris oficial Parlamentului pentru a-și exprima dezacordul.

Trump însuși nu reacționase la momentul scrierii acestui articol, nici Casa Albă sau cineva din administrația Trump.

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