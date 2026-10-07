Statuie aurie de 2,6 metri, care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat, expusă la Parlamentul European

O statuie aurie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă într-una dintre clădirile Parlamentului European de la Strasbourg. Lucrarea, intitulată „Ciuma Portocalie”, a fost creată de artistul danez Jens Galschiot și va rămâne în clădire până joi.

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Cum este reprezentat Donald Trump

Sculptura are aproximativ 2,6 metri înălțime și îl prezintă pe președintele SUA dezbrăcat, cu o balanță a dreptății într-o mână și o crosă de golf în cealaltă. Mingea de golf seamănă cu globul pământesc.

Trump, supranumit în lucrare „Regele Injustiției”, este reprezentat stând pe umerii unui bărbat mai mic de statură, îmbrăcat, care îl susține.

Statuia a fost amplasată într-una dintre cele mai circulate zone de legătură dintre două clădiri ale Parlamentului European din Strasbourg.

Pe soclu este inscripționat mesajul: „Stau pe spatele unui om. El se prăbușește sub povara mea. Voi face orice pentru a-l ajuta. În afară de a coborî de pe spatele lui.”

Artistul spune că statuia este un protest

Jens Galschiot, artistul danez care a creat lucrarea, a declarat că Donald Trump reprezintă, în opinia sa, o amenințare la adresa ordinii internaționale bazate pe reguli, a valorilor democratice și a eforturilor de combatere a schimbărilor climatice.

Galschiot a explicat că statuia a fost inspirată de povestea „Hainele cele noi ale împăratului”, în care un conducător vanitos umblă gol, convins că poartă haine extraordinare.

Sculptura este acoperită cu foiță de aur de 23 de carate.

Per Clausen, europarlamentar danez de stânga, l-a invitat pe artist să expună lucrarea în Parlamentul European. El a spus că nu este îngrijorat de o eventuală reacție a lui Trump.

Casa Albă nu a comentat până acum expunerea statuii.

Statuia a mai fost expusă în Germania și Brazilia

„Ciuma Portocalie” a fost prezentată anterior la Conferința ONU privind Schimbările Climatice (COP30), organizată anul trecut în Brazilia.

Lucrarea a fost expusă și în Germania, în cadrul Conferinței de Securitate de la München din acest an.

Vizitatorii Parlamentului European au primit miniaturi ale statuii, oferite gratuit de artist ca simboluri de protest. Galschiot a publicat și fișierele necesare pentru imprimarea 3D a unor copii ale sculpturii.

Nu este prima statuie aurie a lui Trump

Donald Trump a mai fost reprezentat într-o statuie aurie, însă într-o manieră mult mai favorabilă.

În aprilie, pe terenul său de golf din Miami a fost dezvelită o sculptură de aproximativ 4,5 metri, intitulată „Don Colossus”. Aceasta îl reprezenta pe Trump îmbrăcat și cu pumnul ridicat.

Președintele american intenționează, de asemenea, să amplaseze două statui aurii gigantice care îl reprezintă în cadrul viitoarei sale biblioteci prezidențiale din Miami.

Trump a publicat pe platforma Truth Social un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale care prezintă planurile pentru aceste statui.