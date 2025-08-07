Filiala din Paris a companiei aeriene El Al a fost vandalizată /Ambasadorul israelian: „Este un act de TERORISM”

Guvernul Benjamin Netanyahu a condamnat vehement, joi, actele de vandalism care au vizat filiala din Paris a companiei aeriene israeliene El Al, iar ambasadorul israelian s-a deplasat la fața locului.

”Condamnăm vehement actele de vandalism produse la sediul din Paris al companiei El Al. Ambasadorul israelian, Joshua Zarka, s-a deplasat la fața locului după ce a avut o discuție cu ministrul francez de Interne. Suntem în contact permanent cu membrii conducerii filialei El Al din Paris”, a comunicat Ministerul israelian de Externe, citat de cotidianul The Times of Israel.

”Este un act de terorism. Intenția autorilor este să îi terorizeze pe angajații companiei El Al, pe cetățenii israelieni, să îi sperie și să îi facă să creadă că nu sunt în siguranță”, a acuzat ambasadorul israelian, Joshua Zarka.

”Cerem Guvernului Franței să îi aducă în fața justiției pe autori și să protejeze compania El Al și angajații acesteia. Atacurile antisemite din Franța trebuie contracarate cu cea mai mare severitate”, insistă Ministerul israelian de Externe.