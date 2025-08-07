Filiala din Paris a companiei aeriene El Al a fost vandalizată /Ambasadorul israelian: „Este un act de TERORISM”

Guvernul Benjamin Netanyahu a condamnat vehement, joi, actele de vandalism care au vizat filiala din Paris a companiei aeriene israeliene El Al, iar ambasadorul israelian s-a deplasat la fața locului.
”Condamnăm vehement actele de vandalism produse la sediul din Paris al companiei El Al. Ambasadorul israelian, Joshua Zarka, s-a deplasat la fața locului după ce a avut o discuție cu ministrul francez de Interne. Suntem în contact permanent cu membrii conducerii filialei El Al din Paris”, a comunicat Ministerul israelian de Externe, citat de cotidianul The Times of Israel.
”Este un act de terorism. Intenția autorilor este să îi terorizeze pe angajații companiei El Al, pe cetățenii israelieni, să îi sperie și să îi facă să creadă că nu sunt în siguranță”, a acuzat ambasadorul israelian, Joshua Zarka.
”Cerem Guvernului Franței să îi aducă în fața justiției pe autori și să protejeze compania El Al și angajații acesteia. Atacurile antisemite din Franța trebuie contracarate cu cea mai mare severitate”, insistă Ministerul israelian de Externe.
Sediul din Paris al companiei El Al a fost vandalizat în cursul nopții. Ușile au fost stropite cu vopsea roșie și au fost scrise mesaje prin care erau formulate acuzații de ”genocid”. ”Palestina va supraviețui, Palestina va învinge!”, este unul dintre mesajele scrise de autorii atacului, în contextul operațiunilor militare israeliene în Fâșia Gaza și Cisiordania.
”Condamn cu cea mai mare fermitate actele de vandalism care au vizat noaptea trecută, la Paris, compania israeliană El Al. Susțin în totalitate personalul El Al. Actele de ură și antisemitism nu își au locul în Franța”, a reacționat ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, citat de cotidianul Le Parisien.
