Putin, Narendra Modi și Erdogan, printre liderii așteptați la SUMMITUL Organizației de Cooperare de la Shanghai de la finalul lunii august

Peste 20 de lideri străini vor participa la summitul anual al Organizației de Cooperare de la Shanghai, a anunțat vineri ministrul adjunct de Externe al Chinei Liu Bin, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing.

Reuniunea va fi cel mai mare eveniment de natură diplomatică al Chinei din acest an, notează Bloomberg.

Președintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi și președintele turc Recep Tayyip Erdogan se numără printre cei așteptați la reuniunea care va avea loc la Tianjin, un oraș portuar din nord-estul Chinei, în perioada 31 august – 1 septembrie.

Alți participanți de seamă la summitul din acest an sunt președintele iranian Masoud Pezeshkian și președintele indonezian Prabowo Subianto.

Summitul, o ruptură cu etosul „unei anumite țări”

Unii lideri, precum Putin și președintele belarus Alexander Lukașenko, sunt așteptați să rămână în China pentru a asista la parada militară de pe 3 septembrie, organizată de Xi pentru a comemora 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

În timpul paradei, China este așteptată să prezinte cel mai nou echipament militar din dotarea forțelor armate.

Făcând aluzie la SUA în termeni voalati, tipici pentru China, Liu a prezentat reuniunea găzduită de președintele Xi Jinping ca o ruptură cu etosul „unei anumite țări” care „încearcă să pună interesul național mai presus de interesul altora”.

„Principiile directoare și spiritul fundamental” al Organizației transcend „concepte învechite, precum ciocnirea civilizațiilor, mentalitatea Războiului Rece și jocurile cu sumă zero”, a afirmat Liu. Organizația „a devenit mai puternică de-a lungul timpului și capătă o importanță din ce în ce mai mare”.

De la înființarea sa de către China, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan în 2001, Organizația aproape și-a dublat numărul de membri. De asemenea, include o serie de state observatoare și parteneri de dialog, de la Mongolia până la Arabia Saudită.

SUA nu au fost invitate să facă parte din Organizație, un grup care a fost inițial perceput în Occident ca o contragreutate a statelor estice, susținută de China, la alianța NATO.

Liu a declarat că Xi va anunța, de asemenea, noi inițiative și acțiuni pentru a sprijini dezvoltarea grupului și va propune noi metode și abordări pentru îmbunătățirea sistemului de guvernanță globală.

„Președintele Xi Jinping va semna și va emite Declarația de la Tianjin împreună cu liderii altor state membre și va aproba strategia de dezvoltare a Organizației pentru următorii zece ani”, a declarat Liu.

Taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump au determinat mai multe state să-și recalibreze relațiile, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul.

Recent, China și India au convenit să exploreze posibilitatea delimitării frontierei disputate, ceea ce marchează o reinițializare majoră a relațiilor dintre cele două state.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: