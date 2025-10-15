Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Economia mondială este în era DEZASTRULUI. Perspectivele par periculoase

15 oct. 2025, 06:30, Știri externe
Situația economiei mondiale este cel puțin ”confuză”, în contextul incertitudinii internaționale, cauzate de pierderea hegemoniei de către Statele Unite și de amploarea sistemelor de inteligență artificială, comentează cotidianul Financial Times.

”Care este starea economiei mondiale? Răspunsul, așa cum a notat recent colegul meu Tej Parikh, este că situația este confuză. Acest lucru nu poate fi surprinzător. Dincolo de anumite incertitudini economice, de tendințele perturbatoare ale deficitelor fiscale și ale datoriilor unor țări importante, asistăm la două evenimente uriașe: abdicarea Statelor Unite ca putere hegemonică mondială și instalarea necontrolată a uneia dintre cele mai importante inovații ale omenirii – inteligența artificială. De aceea, nu este nicio surpriză să fim în confuzie”, scrie Martin Wolf, într-un editorial publicat în cotidianul Financial Times.

Sistemul economic mondial riscă să se destrame

Fondul Monetar Internațional a atras atenția că economia mondială va avea doar o creștere relativ mică în 2025 și 2026, în contextul situațiilor de criză, marcate de tarife comerciale. Alte caracteristici ale noii realități mondiale includ ascensiunea puterilor emergente și creșterea valorilor burselor americane, pe fondul investițiilor în sisteme de inteligență artificială.

”Dar nu se știe dacă aceste tendințe de creștere sunt bazate pe realitate sau dacă este doar o creștere falsă asociată de obicei inovației”, subliniază editorialistul.

”Într-o perioadă ca aceasta, când sistemul mondial este răsturnat, este periculos să avem încredere în ceea ce urmează. Așa cum notează și Fondul Monetar Internațional, există o serie de fragilități, mai ales asociate deficitelor fiscale și datoriilor suverane. Provocările care urmează sunt uriașe, mai ales necesitatea de menține progresele economice într-o perioadă de tensiuni geopolitice. Și nicio țară, indiferent cât este de puternică, nu va fi imună la eventuala explozie a sistemului economic mondial”, avertizează autorul.

