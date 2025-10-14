Prima pagină » Știri externe » Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor

14 oct. 2025, 22:24, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat activitatea omologului său argentinian, Javier Milei, un politician libertarian, și a anunțat că îl susține, în perspectiva scrutinului parlamentar parțial, pe fondul ascensiunii forțelor de stânga.

”Președintele Milei are o echipă executivă extraordinară. Iubim poporul argentinian, au un lider extraordinar”, a afirmat Donald Trump, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o la Casa Albă cu liderul Argentinei.

Președintele SUA a anunțat că o victorie a aliaților lui Javier Milei în scrutinul parlamentar din 26 octombrie va fi ”foarte importantă”.

”Scorul său electoral va fi mult mai bun după întâlnirea de acum”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

La rândul său, președintele Milei, un politician libertarian, s-a declarat ”onorat” de vizita la Casa Albă și a salutat eforturile lui Trump pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza.

Javier Milei le-a mulțumit secretarului de Stat american, Marco Rubio, și secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, pentru asistența financiară acordată Argentinei.

”Argentina nu vrea să revină la politicile eșuate și la parcursul spre socialism. Îi mulțumesc președintelui Trump pentru tot ce face în beneficiul lumii libere, sunt încrezător că politicile lui Trump vor conduce la prosperitate”, a subliniat Milei.

Administrația SUA a acceptat să furnizeze Argentinei asistență financiară de 20 de miliarde de dolari, iar Trump a semnalat că sprijinul Washingtonului va deveni ”generos” dacă forțele politice liberale câștigă alegerile parlamentare din Argentina. În același timp, Trump a avertizat că Washingtonul va reduce asistența financiară dacă forțele de stânga vor câștiga scrutinul parlamentar.

Cu ocazia întâlnirii cu Javier Milei, Donald Trump a fost întrebat dacă grupul militant palestinian Hamas respectă armistițiul cu Israelul.

”Vom vedea”, a răspuns președintele SUA.

